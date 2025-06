Kane marca duas vez e Bayern elimina Flamengo da Copa do Mundo de Clubes

Por Julien Pretot

MIAMI (Reuters) - Harry Kane marcou dois gols e o Bayern de Munique derrotou o Flamengo por 4 a 2 em um jogo tenso no Hard Rock Stadium, neste domingo, preparando o tão esperado confronto europeu contra o Paris St Germain na Copa do Mundo de Clubes.

O gol contra de Erick Pulgar abriu o placar para o Bayern e Leon Goretzka também marcou para o time alemão, enquanto o Flamengo, que falhou defensivamente, diminuiu o placar duas vezes durante o jogo, com Gerson e Jorginho.

Apoiado por uma torcida barulhenta, o Flamengo jogou com agressividade, mas o Bayern colheu os frutos de um início acelerado, marcando dois gols nos primeiros 10 minutos.

"Foi difícil. Estávamos jogando contra uma equipe muito boa em condições difíceis, estava muito quente", disse Kane.

"Achei que jogamos bem durante um bom tempo, mas sempre que relaxávamos, eles se recuperavam e dificultavam as coisas. O quarto gol foi importante para aliviar o nervosismo e, a partir daí, conseguimos fazer um bom trabalho."

Mais cedo, neste domingo, o PSG, vencedor da Liga dos Campeões, deu um lembrete brutal de seu poder de fogo ao golear o Inter Miami por 4 a 0, tirando o pé do acelerador depois do intervalo, o que poderia ter se transformado em uma humilhação para a equipe de Lionel Messi.

O Bayern teve um início avassalador, abrindo o placar aos seis minutos, quando Pulgar desviou uma cobrança de escanteio para o seu próprio gol.

Três minutos depois, Kane dobrou a vantagem com um chute rasteiro que bateu na trave.

O Flamengo entrou no ritmo do jogo e chegou a uma finalização aos 15 minutos, mas Manuel Neuer defendeu o chute de Luiz Araújo à queima-roupa.

Pouco depois da parada técnica, a equipe brasileira descontou com Gerson, que disparou um míssil que passou perto do travessão, provocando um rugido ensurdecedor da torcida.

O Bayern, no entanto, restabeleceu a vantagem de dois gols antes do intervalo, quando Goretzka, aproveitando o espaço deixado pela defesa do Flamengo, acertou um chute de fora da área longe do goleiro Agustín Rossi.

Os ânimos se exaltaram depois de uma falta de Pulgar sobre Kane, enquanto o Flamengo lutava para conter sua frustração.

A equipe de Filipe Luís voltou a descontar aos 10 minutos do segundo tempo, com Jorginho deslocando Neuer na cobrança de um pênalti por um toque de mão de Michael Olise.

O cenário mudou, e o Flamengo ameaçou com jogadas rápidas, mas o Bayern se manteve firme antes de encontrar o fundo da rede mais uma vez com Kane, que venceu Rossi com outro chute rasteiro e certeiro aos 28 minutos do segundo tempo.