Caso Juliana: taxa de 20% em vaquinha para voluntário revolta doadores

Uma campanha para arrecadar dinheiro para Agam Rinjani, voluntário indonésio que participou do resgate de Juliana Marins, virou alvo de críticas de doadores porque a plataforma onde a vaquinha está sendo feita ficará com 20% do valor total.

O que aconteceu

A vaquinha foi encerrada ontem e totalizou R$ 522.305,53; ela foi criada pelo Instituto Razões. O perfil Razões Para Acreditar foi o responsável pela organização da vaquinha, que fica hospedada em uma plataforma do próprio Instituto Razões — a Voaa.

Quem organizou a vaquinha ficará com mais de R$ 100 mil. Mantida a taxa de 20%, o Instituto ficará com R$ 104.461,11 do total das doações para que o indonésio compre novos equipamentos de resgate.

Antes, a ação era realizada sem mediadores, com necessidade de transferência internacional. O indonésio Agam tinha resistido a aceitar a ajuda financeira e pedido apenas orações, mas depois decidiu aceitá-las. Depois, as doações ficaram concentradas exclusivamente na plataforma do Instituto Razões.

Após as críticas, a plataforma fechou os comentários na página da vaquinha. "Recebemos mensagens com discursos de ódio, ofensas, acusações e até a divulgação de dados pessoais, o que vai totalmente contra os princípios da página", diz o comunicado escrito pela plataforma.

Entendemos que questionamentos são naturais e fazem parte de qualquer processo transparente. Mas agressões e desrespeito não serão tolerados. Seguimos firmes no propósito de ajudar quem precisa, com verdade, empatia e responsabilidade. Voaa

Doadores driblaram o bloqueio dos comentários para criticar a plataforma. Com a caixa de mensagens inativa, os participantes começaram a enviar R$ 0,01 e escrever um texto acompanhada da doação. "Os comentários foram desativados porque eles estavam sendo expostos", escreveu um dos doadores.

O que diz a página da vaquinha

A Razões Para Acreditar se defendeu em seu perfil do Instagram. Em uma publicação, a página justificou a cobrança dizendo que não é um "negócio social" ou uma ONG. "Temos um modelo de negócios único", diz o comunicado.

Segundo o perfil, as campanhas lançadas na Voaa não estão em outras plataformas. "Só nós lançamos nossas campanhas. E são, no máximo, 20 por mês", justifica a mesma publicação.

Isso garante mais segurança, verificação e acompanhamento do começo ao fim da vaquinha e mesmo após o seu encerramento, pois continuamos acompanhando as histórias e estamos sempre em contato com os beneficiários. Razões Para Acreditar

Segundo a Voaa, a tarifa é "prevista contratualmente em cada campanha". No site da plataforma, a taxa também fica explícita. "[Ela] é cobrada para que consigamos manter a empresa sustentável. Essa é a nossa única fonte de receita", diz o texto, na seção de dúvidas do site.

O UOL entrou em contato com a Voaa, a Razões Para Acreditar e o Instituto Razões. Caso haja resposta, a matéria será atualizada.

As críticas dos doadores

Os participantes acusam a plataforma de ter prometido enviar todo o dinheiro para Agam. "Inicialmente disseram que todo valor seria doado. Quem doou ficou indignado ao saber que, de todas as doações, eles ficarão com 20%", afirmou outro doador.

Nas redes sociais, os usuários também criticaram a taxa. Na publicação em que a Razões Para Acreditar explica a cobrança, muitos comentários discordavam da tarifa. "Oportunismo puro! Não precisou de marketing nenhum, e o Agam não veio atrás de vocês", apontou uma seguidora.

Abaixo-assinado por doação integral

Após a repercussão, foi aberta uma petição para que o valor seja doado integralmente para Agam. O abaixo-assinado virtual já conta com quase 500 apoios e admite que seja cobrada uma taxa bancária para processamento do pagamento pela plataforma. Além dela, no entanto - como no caso dos custos com divulgação e salário da equipe - os criadores acham a cobrança "descabida".