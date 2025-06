Israel ordena retiradas no norte de Gaza enquanto Trump pede fim da guerra

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Os militares israelenses ordenaram que os palestinos deixassem áreas no norte de Gaza neste domingo, antes da intensificação dos combates contra o Hamas, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, pedia o fim da guerra em meio a esforços renovados para intermediar um cessar-fogo.

"Façam o acordo em Gaza, tragam os reféns de volta", publicou Trump em sua plataforma Truth Social na madrugada deste domingo.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deveria manter conversações no final do dia sobre o progresso da ofensiva de Israel. Uma autoridade sênior de segurança disse que os militares lhe diriam que a campanha está próxima de atingir seus objetivos e advertiriam que a expansão dos combates para novas áreas em Gaza poderia colocar em risco os reféns israelenses restantes.

No entanto, em um comunicado publicado no X e em mensagens de texto enviadas a muitos residentes, os militares pediram que as pessoas nas partes do norte do enclave se dirigissem para o sul, em direção à área de Al-Mawasi em Khan Younis, que Israel designou como uma área humanitária. Autoridades palestinas e da ONU dizem que nenhum lugar de Gaza é seguro.

"As Forças de Defesa (israelenses) estão operando com força extrema nessas áreas, e essas operações militares aumentarão, se intensificarão e se estenderão para o oeste até o centro da cidade para destruir as capacidades das organizações terroristas", disseram os militares.

A ordem de retirada abrangeu a área de Jabalia e a maioria dos bairros da Cidade de Gaza. Médicos e moradores disseram que os bombardeios israelenses aumentaram nas primeiras horas em Jabalia, destruindo várias casas e matando pelo menos seis pessoas.

Em Khan Younis, no sul, cinco pessoas foram mortas em um ataque aéreo a um acampamento de barracas perto de Mawasi, disseram os médicos. Pelo menos 12 outras pessoas foram mortas em ataques militares israelenses separados em todo o enclave, elevando o número de mortos neste domingo para pelo menos 23, disseram os médicos.

No Hospital Nasser, em Khan Younis, parentes chegaram para prestar condolências aos corpos cobertos de branco antes de serem enterrados.

"Há um mês, eles (Israel) nos disseram para irmos para Al-Mawasi (em Khan Younis) e ficamos lá por um mês", disse Zeyad Abu Marouf. Ele disse que três de seus filhos foram mortos e um quarto foi ferido em ataque aéreo israelense.

"Pedimos a Deus e aos árabes que se movam e acabem com essa ocupação e a injustiça que está ocorrendo contra nós", disse Abu Marouf à Reuters.