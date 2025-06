Irã diz ter 'sérias dúvidas' sobre compromisso de Israel com cessar-fogo

Do UOL, em São Paulo (SP)

O chefe das Forças Armadas do Irã, major-general Abdolrahim Mousavi, declarou não estar 100% convencido de que Israel cumprirá o cessar-fogo adotado entre as duas nações na semana passada.

O que aconteceu

Líder militar do Irã diz duvidar de cessar-fogo. "Temos sérias dúvidas sobre o cumprimento dos compromissos pelo inimigo, incluindo o cessar-fogo, e estamos prontos para responder com força", disse o chefe das Forças Armadas do Irã, Abdolrahim Mousavi, segundo manifestação apresentada pela TV estatal iraniana.

Não iniciamos a guerra, mas respondemos ao agressor com todo o nosso poder.

Abdolrahim Mousavi, chefe das Forças Armadas do Irã

Cessar-fogo encerrou a "guerra de 12 dias", nome adotado por Donald Trump. Os bombardeios foram iniciados no último dia 13, quando Israel matou diversos comandantes militares do Irã. Diante da ofensiva, Teerã adotou a retaliação com bombas e mísseis direcionados às cidades de Tel Aviv e Jerusalém.

Estados Unidos ingressaram no conflito. Sob o argumento de que o Irã poderia utilizar armamentos nucleares, a Casa Branca bombardeou a instalação subterrânea de Fordow e as usinas de Natanz e Isfahan. Os locais eram utilizados para o enriquecimento de urânio.

O cessar-fogo

Trump anunciou cessar-fogo "total" há cinco dias. A manifestação ocorreu após um acordo intermediado pelo Qatar. Para o presidente dos Estados Unidos, "o fim do conflito será saudado pelo mundo". Mesmo após a comunicação, Irã e Israel trocaram bombardeios.

Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e nunca destruirá! Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o mundo.

Donald Trump, presidente dos EUA

Irã insiste que não desistirá de programa nuclear. Apesar de Trump e Israel afirmarem que as instalações de enriquecimento de urânio foram destruídas, a ONU (Organização das Nações Unidas) alerta que o Irã pode voltar a enriquecer urânio. "Eles podem ter, em questão de meses, eu diria, algumas cascatas de centrífugas em funcionamento e produzindo urânio enriquecido."