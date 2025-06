'Grande e bonito' projeto de Trump pode elevar déficit em US$ 3,3 trilhões até 2034, diz CBO

As mudanças feitas no 'grande e bonito' projeto de lei tributário e orçamentário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Senado devem aumentar drasticamente a dívida pública do país e agravar as perdas em cobertura de saúde, segundo nova análise do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês), divulgada neste domingo, 29.

De acordo com o CBO, a versão do projeto do Senado elevaria o déficit em quase US$ 3,3 trilhões entre 2025 e 2034, cerca de US$ 1 trilhão a mais que a versão aprovada pela Câmara, que já previa um aumento de US$ 2,4 trilhões na dívida ao longo de dez anos.

O déficit anual projetado pelo CBO aumentaria progressivamente, ultrapassando os US$ 200 bilhões anuais a partir de 2031, com o pior saldo estimado para 2034, quando o impacto do projeto no déficit federal alcançaria US$ 237 bilhões em um único ano.

O relatório do órgão ainda alerta para impactos na área social. O Comitê de Educação, Trabalho e Pensões deve adicionar cerca de US$ 222 bilhões ao déficit no período, reflexo direto de cortes em programas de assistência.

Ainda, se o projeto virar lei, cerca de 11,8 milhões de norte-americanos perderiam a cobertura de seguro-saúde até 2034. Isso representa um número ainda maior do que o previsto na versão anterior, da Câmara, que estimava 10,9 milhões de pessoas sem cobertura.

Em contrapartida, o Comitê de Serviços Armados aparece como uma das poucas áreas com impacto positivo nas contas públicas. A previsão é de uma economia líquida de US$ 130 bilhões ao longo do período, graças a cortes em despesas militares.

Os dados do CBO reforçam os obstáculos que os republicanos ainda enfrentam na aprovação do pacote de Trump antes do prazo de 4 de julho, estipulado pelo próprio presidente.

A proposta reúne cortes de impostos, redução de gastos públicos e aumento de recursos para deportações.