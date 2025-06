Em carta aos brasileiros, governador indonésio reconhece falta de estrutura

O governador indonésio Lalu Muhamad Iqbal, que comanda a província West Nusa Tenggara, onde fica localizado o vulcão Rinjani, disse reconhecer a falta de estrutura para resgate em casos como da brasileira Juliana Marins, que morreu no local.

O que aconteceu

Iqbal disse que o número de profissionais "certificados em resgate vertical ainda é insuficiente". Segundo o governador, as equipes que atuam em casos como esses "carecem de equipamentos avançados para esse tipo de missão".

Governador publicou vídeo nas redes sociais intitulado como carta aberta aos "irmãos e irmãs do Brasil". Juliana foi declarada morta na última terça após quatro dias de tentativas de resgate. A publicitária brasileira tropeçou e escorregou durante uma trilha. Ela foi parar, em um primeiro momento, a cerca de 300 metros abaixo do caminho da trilha.

Parte da equipe que atuou no resgate da brasileira era formada por voluntários. Na publicação, Iqbal afirmou que a infraestrutura de segurança da trilha de Rinjani precisa ser aperfeiçoada. "Com essa consciência, estou totalmente comprometido, como governador, a iniciar uma revisão abrangente com todos os envolvidos na região do Rinjani", disse.

Governador disse estar "profundamente abalado" pela morte de brasileira e que equipe "agiu com urgência e dedicação". Ele voltou a citar as explicações dadas pelo governo sobre as dificuldades para o resgate de Juliana. "O terreno arenoso próximo ao local criou riscos extremos para os dois helicópteros, porque a entrada de areia nos motores tornou as operações de resgate aéreo inseguras", afirmou.

Juliana fazia um ''mochilão'' desde o final de fevereiro com uma agência de turismo. O traslado do corpo da brasileira será custeado pela Prefeitura de Niterói. O governo federal chegou a modificar um decreto para poder repatriar o corpo da jovem após a repercussão do caso, mas a família decidiu por aceitar a ajuda da administração municipal.