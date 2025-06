Ex-nora é presa por suspeita de mandar matar casal de pastores no Tocantins

Uma mulher de 48 anos foi presa por suspeita de ser a mandante da morte dos ex-sogros, um casal de pastores, no Tocantins.

O que aconteceu

Suspeita teria encomendado o crime por não aceitar o fim do relacionamento com o filho das vítimas. O casal foi assassinado em 17 de junho na cidade de Pium, no interior do estado. Segundo a Polícia Civil do Tocantins, a prisão dela aconteceu na sexta-feira (27).

Mulher estava em Santa Catarina, a mais de 2.000 quilômetros do local do assassinato. A ex-nora foi presa na cidade de Joinville, mas a polícia não detalhou se ela ordenou o crime quando já estava na cidade ou se fugiu do Tocantins após o assassinato.

Autor dos disparos não foi preso até o momento. Vizinhos das vítimas falaram à Polícia Militar que viram um homem estacionar uma moto perto da casa do casal pouco antes da morte dos pastores. A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins disse que continua as investigações para buscar mais envolvidos no caso.

Identidade da mulher, que segue detida em Santa Catarina, não foi divulgada pela polícia. O UOL não conseguiu até o momento identificar a defesa dela. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.

Casal de pastores foi assassinado em casa. Francilene de Sousa Reis, 42, e Dorvalino das Dores da Silva, 63, foram achados mortos dentro do assentamento onde moravam, na zona rural de Pium. Eles eram líderes de uma Assembleia de Deus da região.