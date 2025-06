Em ato na Paulista, Bolsonaro pede maioria no Congresso nas eleições de 2026 para mudar destino do Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu a seus apoiadores, em ato neste domingo em São Paulo, que deem a ele maioria no Congresso nas eleições de 2026 para ele "mudar o destino do Brasil".

"Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil", disse Bolsonaro em ato na Avenida Paulista, que ocorreu em meio ao processo em que ele é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Ele ressaltou que com essa maioria, não precisaria nem ser o presidente da República para garantir a mudança no destino do país. Embora esteja inelegível até 2030 por condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro segue afirmando que pretende disputar a eleição presidencial de 2026.

O partido de Bolsonaro, o PL, tem hoje a maior bancada na Câmara, mas longe da maioria, respresentando perto de um quinto dos deputados. No Senado, o PL também tem uma das maiores bancadas, mas do mesmo modo, longe da maioria.

No ato, Bolsonaro também defendeu votos no Republicanos, do governador paulista, Tarcísio de Freitas, presente na manifestação, e outras legendas de direita ou centro-direita, várias delas com ministros no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na semana passada, Lula sofreu uma dura derrota no Congresso, quando os parlamentares aprovaram um projeto de decreto legislativo derrubando os efeitos de um aumento no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Na Paulista, Bolsonaro insinuou que o objetivo final não é sua prisão, mas sim sua morte.

"Eu tenho certeza que o objetivo final não é prender, é eliminar. Logicamente não quero ser preso e nem morto", disse, sem explicitar quem teria o objetivo de matá-lo.

