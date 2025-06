Economia mundial enfrenta "momento crucial", diz BIS

Por Marc Jones

LONDRES (Reuters) - As tensões comerciais e a geopolítica fraturada correm o risco de expor falhas profundas no sistema financeiro global, afirmou o Banco de Compensações Internacionais (BIS) em sua última avaliação da situação da economia mundial.

Agustín Carstens, chefe do BIS, muitas vezes apelidado de banco central dos banqueiros centrais, disse que a guerra comercial impulsionada pelos EUA e outras mudanças políticas estavam desgastando a ordem econômica há muito estabelecida.

Ele disse que a economia global estava em um "momento crucial", entrando em uma "nova era de maior incerteza e imprevisibilidade", que estava testando a confiança do público nas instituições, incluindo os bancos centrais.

O relatório do banco foi publicado pouco mais de uma semana antes do prazo final para a imposição de tarifas comerciais pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em 9 de julho, e ocorre após seis meses de intensa agitação geopolítica.

Quando perguntado sobre as críticas de Trump ao Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, que incluíram Trump rotulando o presidente do Fed como "estúpido", ele não foi excessivamente crítico.

"É de se esperar que, em determinados momentos, haja atrito", disse Carstens, ex-presidente do banco central mexicano, aos repórteres, referindo-se ao relacionamento entre governos e bancos centrais. "Isso é quase intencional".

QUEDA DO DÓLAR

O relatório anual do BIS, publicado neste domingo, é visto como um indicador importante do pensamento dos bancos centrais, dadas as reuniões regulares dos principais formuladores de políticas do fórum sediado na Suíça.

O aumento do protecionismo e a fragmentação do comércio foram "particularmente preocupantes", pois estavam exacerbando o declínio do crescimento econômico e da produtividade, que já durava décadas, disse Carstens.

Há também evidências de que a economia mundial está se tornando menos resistente a choques, com o envelhecimento da população, as mudanças climáticas, a geopolítica e as questões da cadeia de suprimentos contribuindo para um ambiente mais volátil.

O pico de inflação pós-Covid parece ter tido um impacto duradouro na percepção do público sobre os movimentos de preços também, mostrou um estudo no relatório.

Os níveis altos e crescentes da dívida pública estão aumentando a vulnerabilidade do sistema financeiro às taxas de juros e reduzindo a capacidade dos governos de gastar para sair de crises.

"Essa tendência não pode continuar", disse Carstens, referindo-se ao aumento dos níveis de endividamento, e afirmou que o aumento dos gastos militares poderia elevar ainda mais a dívida.

Hyun Song Shin, o principal consultor econômico do BIS, também destacou a queda acentuada do dólar. O dólar caiu 10% desde o início do ano e está a caminho de sofrer a maior queda em um ano desde que a era da taxa de câmbio flutuante começou no início da década de 1970.

Ele disse que não há evidências de que esse seja o início de uma "grande rotação" de ativos dos EUA, como têm sugerido alguns economistas, mas reconheceu que ainda é muito cedo para saber, uma vez que os fundos soberanos e os bancos centrais se movimentam lentamente.

Entretanto, uma análise de curto prazo mostrou que o movimento de hedge por parte de investidores não norte-americanos que detêm títulos do Tesouro e outros ativos dos EUA parece ter feito uma "contribuição importante" para a queda do dólar nos últimos meses.

"Não vimos nada (ainda) que pudesse nos dar qualquer motivo para alarme", acrescentou Shin.

O BIS já havia publicado uma parte de seu relatório na semana passada que fazia um alerta severo sobre o rápido crescimento das chamadas stablecoins.

Em termos das próprias finanças do BIS, ele disse que teve um lucro líquido de 843,7 milhões de DES (direitos especiais de saque) do FMI (US$1,2 bilhão), enquanto sua receita abrangente total atingiu um recorde de 3,4 bilhões de DES (US$5,3 bilhões) e os depósitos em moeda no banco também atingiram um novo recorde.

"É importante que o BIS tenha a mais alta qualidade de crédito do mercado", disse Carstens.