Trump manda recado a Israel: 'Façam o acordo em Gaza e recuperem os reféns'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou uma mensagem direcionada ao aliado Israel, pedindo um cessar-fogo no conflito na Faixa de Gaza — região alvo dos israelenses desde outubro de 2023, após um ataque terrorista do Hamas.

O que aconteceu

"Façam o acordo em Gaza. Tragam os reféns de volta", afirmou Trump. Ele usou a rede social Truth para mandar o recado, no momento em que se negocia uma trégua no conflito. O presidente dos EUA disse ontem que um acordo entre as duas partes do conflito na Faixa de Gaza pode acontecer "já na próxima semana".

Cessar-fogo entre Israel e Irã é uma "janela de oportunidade" para uma trégua no território palestino, disse mediador do Qatar. Pedido de Trump se soma a uma declaração do mediador do conflito entre Israel e Hamas, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Qatar, Maied al Ansari.

Estados Unidos e Egito também participam de esforços para uma trégua, afirmou o Qatar. O porta-voz Ansari afirmou à agência de notícias AFP que os dois países querem "aproveitar o impulso" após a pausa do conflito entre Israel e Irã — o confronto, chamado pelos norte-americanos de "guerra dos 12 dias", foi encerrado há cinco dias.

Palestina já tinha pedido para que acordo de cessar-fogo fosse estendido à Faixa de Gaza. O gabinete do presidente Mahmoud Abbas defendeu que a ampliação do acordo para o conflito em andamento em Gaza garantiria ''segurança e estabilidade abrangentes na região''.

Israel, porém, afirmou que voltaria seu foco militar a Gaza após o cessar-fogo com o Irã. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zamir, disse que os ataques no local continuarão ''para trazer os reféns para casa e derrubar o governo do Hamas''. Ao todo, 50 reféns israelenses seguem em Gaza, segundo o governo israelense.

Novos bombardeios de Israel mataram pelo menos 60 pessoas ontem na Faixa de Gaza. A informação foi divulgada por médicos e trabalhadores de saúde ouvidos pela agência de notícias AFP. Os ataques atingiram um campo de refugiados erguido no Estádio da Palestina, na Cidade de Gaza. Prédios residenciais também foram bombardeados.

Mais de 56 mil pessoas morreram em ataques e bombardeios na Faixa de Gaza desde 7 de outubro. A ação terrorista do Hamas em Israel deixou cerca de 1,2 mil mortos. Os números são divulgados pelos dois lados do conflito.