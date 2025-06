Diretor da AIEA afirma que Irã pode voltar a enriquecer urânio nos próximos meses

O Irã poderá retomar a produção de urânio enriquecido em poucos meses, afirmou Rafael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), no domingo (29), lançando dúvidas sobre a eficácia a longo prazo dos bombardeios americanos, que, segundo Donald Trump, destruíram o programa nuclear de Teerã.

"As capacidades que eles têm estão lá. Eles poderão ter, em poucos meses, eu diria, ou até menos, algumas cascatas de centrífugas girando e produzindo urânio enriquecido", disse Grossi à CBS News.

"Francamente, não se pode dizer que tudo acabou e que não sobrou nada", acrescentou, de acordo com a entrevista com Margaret Brennan no programa "Face the Nation", que vai ao ar neste domingo.

O diretor da AIEA enfatizou que os bombardeios das instalações de Fordo, Natanz e Isfahan reduziram significativamente a capacidade de curto prazo do Irã de enriquecer urânio, mas especialistas enfatizam que Teerã agora possui o conhecimento e as habilidades necessárias para retomar essa atividade.

"O Irã é um país muito sofisticado em termos de tecnologia nuclear", enfatizou Rafael Grossi. "Não se pode apagar o conhecimento ou as capacidades existentes."

Questionado sobre relatos de que o Irã havia transferido seu estoque de urânio altamente enriquecido antes dos ataques dos EUA, o chefe da agência da ONU disse que não sabia.

"Alguns podem ter sido destruídos pelo bombardeio, mas alguns podem ter sido transferidos", disse ele, se esquivando da pergunta.

(Com AFP)