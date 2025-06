'Virou um gatão': vídeo mostra crescimento de onça-pintada filhote no PR

O desenvolvimento de uma onça-pintada da sua fase de filhote até a vida adulta foi gravado por câmeras do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR).

O que aconteceu

Primeiro flagrante de Pururuca, um macho nascido em 2022, mostra ele com poucos meses de vida. O animal aparece dando passos desequilibrados ao lado da mãe, Indira, também nascida no parque.

Em outro vídeo, de 2023, ele aparece "adolescente", ainda ao lado da mãe. As imagens mais recentes do animal, gravadas neste ano por equipes do Peld (Pesquisa Ecológica de Longa Duração) Iguaçu, mostram o macho sozinho, caminhando na mata.

"Pururuca virou um gatão lindo, saudável e cheio de vida", afirmou o Projeto Onças do Iguaçu. O órgão foi responsável pela divulgação das imagens do animal nas redes sociais.

Pururuca aparece 'adolescente' em trecho de vídeo do ano de 2023 Imagem: Projeto Onças do Iguaçu/@oncasdoiguacu/Reprodução de vídeo

Pururuca é a segunda cria de Indira, segundo as estimativas do parque. No começo de 2022, ela foi gravada por outras armadilhas fotográficas do parque acompanhada de um macho, o que levantou a suspeita de que um filhote estava a caminho.

Estimativa é de que o lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu tenha entre 18 e 30 onças-pintadas. Os dados são Censo Binacional 2024, feito a cada dois anos pelo Brasil e pela Argentina. Câmeras como as que flagraram Pururuca registraram 27 onças diferentes na região nos últimos dois anos. O número é de duas onças a mais do que o registrado no censo divulgado em 2022.