Comunicações interceptadas do Irã minimizam danos do ataque dos EUA, relata Washington Post

WASHINGTON (Reuters) - Comunicações iranianas interceptadas minimizaram a extensão dos danos causados pelos ataques dos Estados Unidos ao programa nuclear iraniano, informou o Washington Post neste domingo, citando quatro pessoas familiarizadas com informações confidenciais que circulam no governo dos Estados Unidos.

Uma fonte, que não pediu para não ser identificada, confirmou esse relato à Reuters, mas disse que havia sérias dúvidas sobre a veracidade das declarações das autoridades iranianas e descreveu as interceptações como indicadores não confiáveis.

O relato do Post é o mais recente, no entanto, a levantar questões sobre a extensão dos danos ao programa nuclear do Irã. Uma avaliação preliminar vazada da Agência de Inteligência da Defesa advertiu que os ataques podem ter feito o Irã retroceder apenas alguns meses.

O presidente Donald Trump disse que os ataques "obliteraram completa e totalmente" o programa nuclear do Irã, mas as autoridades dos EUA reconhecem que levará tempo para formar uma avaliação completa dos danos causados pelos ataques militares dos EUA no último fim de semana.

A Casa Branca rejeitou a reportagem do Post.

"A noção de que autoridades iranianas não identificadas sabem o que aconteceu sob centenas de metros de escombros é um absurdo. O programa de armas nucleares deles acabou", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, segundo o Post.

Em uma entrevista transmitida neste domingo pela Fox News, Trump reiterou sua confiança de que os ataques destruíram a capacidade nuclear do Irã. "Ela foi destruída como ninguém jamais viu antes. E isso significou o fim de suas ambições nucleares, pelo menos por um período de tempo", disse ele no programa "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo".

(Reportagem de Phil Stewart e Katharine Jackson)