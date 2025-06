Chelsea goleia Benfica e encara o Palmeiras nas quartas nos EUA

Quem vê o resultado da partida entre Chelsea e Benfica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de clubes da Fifa, neste sábado (28), pensa que foi um duelo de poucas emoções. Afinal, o jogo acabou com o triunfo por 4 a 1 do time inglês em Charlotte, na Carolina do Norte.

No entanto, o confronto durou praticamente o dobro do tempo esperado, depois de paralisação por ameaça de tempestade e, posteriormente, prorrogação. Com a vitória após 120 minutos de partida e praticamente outros 120 sem a bola rolar, a equipe londrina vai encarar o Palmeiras nas quartas de final, em duelo marcado para a próxima sexta (4), na Filadélfia, a partir das 22h de Brasília.

Depois de uma primeira etapa de poucos pontos altos, o Chelsea abriu o placar aos 18 minutos da segunda etapa. Em falta pelo lado esquerdo do ataque, Reece James, com pouco ângulo, surpreendeu o goleiro Trubin com uma cobrança fechada direto na meta, em vez de um cruzamento, e a bola parou no fundo das redes.

O gol obrigou o Benfica a sair para o jogo e dar espaços. No entanto, o placar não se alterou. Aos 40 minutos, devido à ameaça de tempestade com trovões, o jogo foi paralisado, e o estádio evacuado.

O jogo ficou paralisado por mais de uma hora. No retorno, nos acréscimos, o Benfica teve um pênalti a seu favor após toque de mão de Malo Gusto. Ángel di Maria cobrou e igualou, levando a partida para a prorrogação.

No tempo extra, no entanto, a equipe portuguesa se viu diante de um problema logo no começo. O argentino Prestianni foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, deixando o Benfica com 10 jogadores em campo.

Se nos primeiros 15 minutos o Chelsea não conseguiu transformar a vantagem numérica em vantagem no placar, na reta final o desgaste físico se fez presente, e os gols saíram. Logo aos três, Nkunku marcou. Seis minutos depois, foi a vez do português Pedro Neto. Por fim, aos 12 da segunda etapa da prorrogação, Dewsbury-Hall deu números finais à partida.

Com o triunfo, o Chelsea tem um reencontro marcado com o Palmeiras, numa repetição do Intercontinental de 2021, vencido pela equipe inglesa.