Outro dia estava navegando pelas redes sociais quando me deparei com um anúncio da Subaru. E aí, confesso que parei e pensei: "Ué, ainda tem carros zero km deles no Brasil?" Para mim, a marca japonesa sempre esteve mais presente no mercado de seminovos. Fazia tanto tempo que eu não via novidades desta fabricante que resolvi investigar.

Entrei no site da marca - sim, o subaru.com.br ainda existe - e vi que o Forester continua à venda por aqui. Fui checar os números de vendas para entender melhor o cenário. Para minha surpresa, ele até emplacou algumas unidades em 2025. Bem poucas, diga-se de passagem.

Ainda assim, o Forester continua sendo o modelo com mais tradição da marca por aqui, com gerações anteriores que até venderam bem. Basta dar uma olhada nos classificados para ver quantos estão disponíveis no mercado de usados.

Essa constatação me levou a uma pergunta: quais outros carros ainda estão à venda no Brasil, mas andam completamente esquecidos pelos consumidores?

Fui atrás de modelos que já fizeram sucesso por aqui, mas que hoje emplacam menos de mil unidades por mês - ou seja, carros que, de janeiro a maio de 2025, não passaram das cinco mil unidades vendidas. O resultado virou esta lista, que começo com um dos casos mais curiosos.

Honda Civic: de estrela a coadjuvante

Falar que o Civic está vendendo pouco chega a ser triste. Esse carro foi sinônimo de sedã médio de qualidade por muitos anos. Desde que começou a ser fabricado no Brasil, na sexta geração, sempre teve bons números. O auge foi a oitava geração, o famoso "New Civic".

Mas com o fim da produção nacional, o modelo passou a vir importado da Tailândia, numa única versão híbrida e cara. Resultado: em 2025, apenas 948 unidades vendidas.

Volkswagen Jetta: virou carro de nicho

O Jetta também já teve seus dias de glória. Em versões mais simples, com motor aspirado e câmbio manual, ele era uma opção acessível e elegante.

Hoje, só está disponível na versão GLI, mais esportiva, com motor potente e preço elevado. Resultado? Apenas 437 unidades emplacadas este ano. Um número muito pequeno para um sedã que já teve ampla gama de versões e bom desempenho nas vendas.

Honda CR-V: sumido das ruas

Outro que praticamente desapareceu é o Honda CR-V. Atualmente vendido apenas na versão híbrida, ele é um carro caro e difícil de ser visto rodando. De janeiro a maio, só 431 unidades foram emplacadas.

O contraste com o passado é enorme. As gerações de 2007 a 2016 venderam muito bem. Hoje, ver um CR-V novo nas ruas é quase como ver um unicórnio.

Subaru Forester: inspiração para esta lista

E voltamos ao Forester, o carro que me motivou a fazer essa pesquisa. Neste ano, apenas 69 unidades foram vendidas no Brasil. E estamos falando de um modelo caro, com tração integral, bem equipado, mas que ainda usa motor 2.0 aspirado de 150 cv.

Para quem já teve um Forester XT turbo com mais de 240 cv, esse modelo atual pode parecer até um retrocesso. Além disso, só existem duas concessionárias Subaru no Brasil: uma em São Paulo e outra no Distrito Federal. Assim fica difícil.

Audi A3 hatch: saudades do tempo em que era nacional

Pouca gente se lembra, mas o Audi A3 hatch já foi fabricado no Brasil e chegou a ter uma concessionária aqui em Guarulhos, minha cidade. Hoje essa loja virou uma loja de móveis, mas o puxador da porta com os quatro anéis da Audi ainda está lá.

Em 2025, o A3 hatch emplacou só 40 unidades. Isso mesmo: menos de 10 por mês. Um carro que já dividiu plataforma e mecânica com o Golf, e que foi sucesso absoluto na primeira geração, virou item raro nas ruas.

Caoa Chery iCar: de sensação a fantasma

Quando o iCar chegou, chamou atenção: compacto, elétrico, carismático. Vendeu bem no começo, mas a chegada de novos elétricos com preços mais competitivos tirou o fôlego do modelo.

Em 2025, só duas unidades foram vendidas. Ainda está no site da montadora, mas é difícil imaginar que alguém vá comprá-lo hoje.

Fiat 500e: o pior desempenho da lista

O Fiat 500e conseguiu vender ainda menos que o iCar: apenas uma unidade em cinco meses. Isso mesmo. Uma.

E olha que o 500 já teve seu momento no Brasil, principalmente entre 2012 e 2014, quando passou a ser importado do México com preços mais acessíveis. Hoje, ainda é possível comprá-lo 0 km, mas só Deus sabe por quanto tempo mais.