Candidato a prefeito de Nova York, Mamdani defende sua campanha apesar da inquietação de democratas

Por Joseph Ax

(Reuters) - O candidato democrata a prefeito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani, defendeu seu socialismo democrático neste domingo e argumentou que seu foco em questões econômicas deveria servir de modelo para o partido, embora alguns dos democratas mais destacados estejam relutantes em endossá-lo.

Em entrevista ao programa "Meet the Press" da NBC, Mamdani disse que sua agenda de aumento de impostos sobre os nova-iorquinos mais ricos e sobre as corporações para pagar por políticas ambiciosas, como ônibus gratuitos, salário mínimo de US$30 por hora e congelamento de aluguéis, não era apenas realista, mas também adaptada para atender às necessidades dos moradores trabalhadores da cidade.

"É a cidade mais rica do país mais rico da história do mundo e, no entanto, um em cada quatro nova-iorquinos vive na pobreza, e o restante parece estar preso em um estado de ansiedade", disse ele a Kristen Welker, da NBC.

A impressionante vitória de Mamdani sobre o ex-governador democrata Andrew Cuomo nas eleições primárias democratas de terça-feira deixou algumas figuras do partido preocupadas com o fato de que seu socialismo democrático poderia alimentar os ataques republicanos contra os democratas, que o consideram muito à esquerda, antes das eleições de meio de mandato do próximo ano. Os líderes empresariais também expressaram preocupação com suas políticas.

Os democratas têm se esforçado para encontrar uma mensagem coerente depois de sua derrota retumbante nas eleições de novembro, quando viram o presidente Donald Trump retornar à Casa Branca e os republicanos ganharem o controle de ambas as Casas do Congresso.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada no início deste mês mostrou que a maioria dos democratas norte-americanos acredita que seu partido precisa de uma nova liderança e de um foco maior nas questões econômicas.

Mais cedo neste domingo, o líder da minoria democrata na Câmara dos Deputados, Hakeem Jeffries, que representa parte da cidade, disse ao programa "This Week" da ABC que ainda não estava pronto para apoiar Mamdani, afirmando que precisava ouvir mais sobre a visão de Mamdani.

Outros importantes democratas de Nova York, incluindo a governadora de Nova York, Kathy Hochul, e o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, também se recusaram a apoiar Mamdani até o momento.

Trump, ele próprio um nova-iorquino nativo, disse ao programa "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo", do canal Fox News, que se Mamdani vencer a corrida para prefeito, "é melhor ele fazer a coisa certa" ou Trump reteria os fundos federais da cidade.

"Ele é um comunista. Acho que isso é muito ruim para Nova York", disse Trump.

Questionado sobre a alegação de Trump de que ele é comunista, Mamdani disse à NBC que não era verdade e acusou o presidente de tentar desviar a atenção do fato de que "estou lutando pelos mesmos trabalhadores que ele fez campanha para empoderar e que desde então ele traiu".

Ele também não expressou preocupação com o fato de Jeffries e outros democratas ainda não terem endossado sua candidatura.

"Acho que as pessoas estão se adaptando a esta eleição", disse ele. "O que estamos mostrando é que, ao colocarmos os trabalhadores em primeiro lugar, ao retornarmos às raízes do Partido Democrata, temos realmente um caminho para sair deste momento em que estamos enfrentando o autoritarismo em Washington."

As críticas de Mamdani à guerra de Israel em Gaza o distanciaram de muitos democratas tradicionais e provocaram alegações de antissemitismo, que ele negou veementemente. No início deste mês, durante uma participação no podcast político The Bulwark, Mamdani se recusou a condenar a frase pró-palestina "globalize a intifada", que alguns judeus consideram antissemita e um apelo à violência.

Jeffries disse à ABC que Mamdani precisava "esclarecer sua posição" sobre a frase para tranquilizar os nova-iorquinos judeus.

Pressionado novamente no domingo, Mamdani disse que "não é uma linguagem que eu uso", mas novamente não a condenou. Ele disse que não queria determinar para os outros quais palavras são permitidas ou inadmissíveis, argumentando que Trump tem feito isso ao atacar ativistas pró-palestinos por seu discurso.

"Temos que erradicar esse fanatismo e, em última análise, fazemos isso por meio de ações", disse ele.

O atual prefeito, Eric Adams, eleito como democrata, está concorrendo como independente na eleição de novembro, depois que o Departamento de Justiça de Trump retirou as acusações de corrupção contra ele, alimentando as acusações de um quid pro quo que ele nega. O candidato republicano é Curtis Sliwa, fundador dos Guardian Angels, e o advogado Jim Walden também está concorrendo como independente.

Cuomo ainda não decidiu se permanecerá na disputa como independente.