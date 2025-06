Bolsonaro vai à Paulista com saúde abalada e gera preocupação com campanha

Do UOL, em Brasília

Jair Bolsonaro subirá no carro de som neste domingo com um quadro de pneumonia e grandes de chances de soluçar ao microfone. A saúde se tornou uma questão.

O que aconteceu

Caciques do PL já falam em agendas mais leves para o ex-presidente. Formou-se o consenso de que a facada e as setes cirurgias decorrentes criaram um cenário que exige preservar Bolsonaro.

Também há consciência de que ele é o principal expoente da direita. Considerável parte do plano do partido de eleger a maior bancada de deputados e 40 senadores, quando incluídas siglas aliadas, depende do ex-presidente.

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) defende mudanças na agenda. Ciente que a disponibilidade do ex-presidente pode diminuir, ele afirma que os eventos precisam ter mais qualidade.

Neste domingo, Bolsonaro volta a avenida Paulista, em São Paulo. Haverá outro ato mobilizando a militância a pressionar contra o julgamento no STF que pode mandar o ex-presidente para cadeia.

Mesmo doente, Bolsonaro vai liderar a manifestação. Exames feitos na semana passada apontaram pneumonia. Houve sugestão dos médicos para reduzir agenda, mas a orientação foi ignorada.

O ex-presidente viajou a Belo Horizonte na quinta. Sóstenes acompanhou a visita e relata que era possível perceber o esforço de Bolsonaro para cumprir os três compromissos programados.

O desconforto se manteve apesar de adaptações feitas para poupar o ex-presidente. Ele almoçou com deputados federais e estaduais de Minas Gerais em local não revelado. O intuito foi evitar aglomeração que sobrecarregasse Bolsonaro.

Ainda assim, os soluços se repetiram. A viagem do ex-presidente a Goiás no feriadão de Corpus Christi foi interrompida porque os soluços provocavam vômitos.

Equilibrar a agenda de Bolsonaro será um desafio do PL. Nos últimos três meses, ele foi parar duas vezes no hospital depois de ser obrigado a interromper viagens por se sentir mal.

Lideranças do PL sempre elogiaram a disposição do ex-presidente, mas agora pregam parcimônia. Reduzir as agendas não é o ideal, mas ter o principal expoente da direita fora de combate prejudica ainda mais o partido.

Sóstenes fala que Bolsonaro compreendeu a importância de se preservar. A equipe médica insiste em alterações nos hábitos alimentares. A instrução é mastigar melhor a comida e comer mais devagar.

Não ter Bolsonaro é muito pior. Esperamos que ele possa, com a assessoria e a Michelle, trabalhar nisso e melhorar a qualidade agendas."

Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara

Bolsonaro deixa hospital depois de fazer exames no dia seguinte a mal-estar no feirado de Corpus Christi Imagem: Felipe Pereira/UOL

Bolsonaro candidato

A saúde é primordial porque o PL mantém o discurso de que Bolsonaro é candidato a presidente. As pesquisas internas demonstram que o ex-presidente continua como maior liderança e cabo eleitoral da direita, revela o deputado Altineu Côrtes, presidente do partido no Rio de Janeiro.

O parlamentar diz que a prioridade estratégica do PL em 2026 é eleger deputados e senadores. Alcançar o objetivo exige que Bolsonaro possa fazer viagens, subir em palanques e participar de encontros com empresários, líderes religiosos e etc.

Altineu conta que médicos ajudarão a descobrir os limites de Bolsonaro. O presidente do PL no Rio está confiante que será encontrado um equilíbrio que permita manter a atividade política do ex-presidente.

A previsão é Bolsonaro concentrar seus esforços na eleição ao Senado. Altineu revela que o político escolhido para concorrer com o número 222 em cada estado será tratado com total atenção.

Esta pessoa será depositária da popularidade de Bolsonaro. O ex-presidente quer fazer muitos senadores para ter força política de contrapor o STF. A saúde é em dia é primordial para o sucesso eleitoral.

Eu não vejo como um problema. O Bolsonaro é muito forte, mas quando passa dos limites ele sente mais. E isto vai sendo controlado pela equipe médica,

Deputado Altineu Côrtes, presidente do PL do Rio

Bolsonaro durante evento em Aparecida de Goiânia (GO) em que revelou que chega a vomitar 10 vezes por dia Imagem: Reprodução/Youtube

Estratégia comprometida

O PL já sente efeitos negativos dos problemas de saúde de Bolsonaro. Secretário-geral do partido, o senador Rogério Marinho (PL-RN) elaborou um ousado programa de viagens.

Batizado de Rota 22, ele pretendia explorar a queda de popularidade de Lula. Os índices de aprovação estão abaixo das médias históricas no Nordeste. O PL escalou Bolsonaro para arregimentar apoios nesta região que sempre foi fortaleza dos adversários.

Mas o planejamento precisou ser adiado. Logo no primeiro dia da primeira viagem, em abril, Bolsonaro passou mal quando estava no interior do Rio Grande do Norte. Foi para um hospital de Natal de helicóptero e depois seguir de UTI aérea até Brasília, onde foi operado.

Os prejuízos não são poucos. O ano anterior a eleição é época de preparar terreno para disputa eleitoral. Bolsonaro iria transferir seu capital político para aliados. Ao mesmo tempo, lideranças do PL iriam abastecer integrantes do partido em cada estado com argumentos a serem usados nas campanhas.

Outro objetivo adiado é conversar com diferentes setores. A lista inclui religiosos, indústria, comércio e agronegócio. A adesão de lideranças destas atividades é muito maior com a presença de Bolsonaro.

Deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) Imagem: Zeca Ribeiro - 12.jun.2024/Câmara dos Deputados

Com Bolsonaro é diferente

Abílio Brunini (PL) foi eleito prefeito de Cuiabá com apoio ostensivo de Bolsonaro. Ele afirma que os eventos de campanha foram muito maiores quando Bolsonaro estava escalado.

Além de trazer gente, o ex-presidente transferia legitimidade e votos. Brunini explica que Bolsonaro tem a confiança do eleitor da direita conservadora e endosso a um nome faz muita diferença.

O prefeito ressalta que o ex-presidente é seletivo nos apoios. Por este motivo, aparições ao lado dele são tão importantes. Este encontro acontecer na frente de uma multidão de eleitores e com ampla cobertura da mídia ajuda muito o candidato e o partido.

Ele foi fundamental na minha eleição. A gente vinha fazendo trabalho, mas é fundamental o apoio de Bolsonaro. Ele é tão forte que no estado do Mato Grosso o PT não elegeu nenhum prefeito,

Prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini

Abílio Brunini conversou com Bolsonaro por telefone logo após ser eleito prefeito de Cuiabá Imagem: Reprodução X

Ajuda a causa conservadora

Bolsonaro também ajuda candidatos conservadores. A avaliação é do deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP), presidente da Frente Parlamentar Evangélica.

Ele cita duas consequências na atuação do ex-presidente. A primeira é resultado do enfrentamento político contra a esquerda. Nascimento diz que desta forma fica claro quem trabalha a favor e quem trabalha contra os valores cristãos.

Outro ponto ressaltado é a capacidade de transferir prestígio. O presidente da frente evangélica declara que a maioria do eleitorado é conservador. O que Bolsonaro faz é conectar pessoas e candidatos com esta linha de pensamento.

Sua capacidade de mobilização e a influência que exerce sobre sua base, o prestígio transferido a aliados contribuem significativamente para o cenário político,

Deputado Gilberto Nascimento, presidente da Frente Parlamentar Evangélica