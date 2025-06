'Número é menos importante', diz Malafaia antes de ato na Paulista

Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados voltam à avenida Paulista hoje em ato convocado pelo ex-presidente. Por volta das 14h, o público ocupava um quarteirão da via, da rua Peixoto Gomide até o Masp.

O que aconteceu

Desta vez, o mote da manifestação é "justiça já" e não mais "anistia". Conforme o UOL mostrou, o objetivo deste protesto é falar do julgamento no STF, o que inclui a delação de Mauro Cid —criticada por Bolsonaro, seus aliados e as defesas dos réus pela trama golpista.

O pastor Silas Malafaia, organizador oficial do ato, minimiza uma possível baixa participação. "Estamos aqui para marcar posição. É menos importante o número [de participantes] do que eu vou dizer aqui", disse para colunista do UOL Letícia Casado.

Em seu discurso no trio, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) também comentou sobre o tamanho da manifestação. "Desafio a esquerda brasileira a colocar 10% da quantidade de gente que tem aqui hoje, parte da imprensa vai dizer que hoje teve menos que outros [protestos]", afirmou.

Aliados criticaram julgamento pela trama golpista no STF e defenderam a elegibilidade de Bolsonaro para 2026. O ex-presidente está inelegível até 2030 por decisão do TSE. "As provas mostram, pai, que você é inocente e liberdade não se negocia. Quem abre mão da liberdade por medo acaba escravo por escolha e todos nós, pela política, ocupando as ruas, atuando nas redes sociais, com um Senado e uma Câmara mais forte, sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, vamos juntos", disse Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No ato em abril, Bolsonaro conseguiu reunir sete governadores, mas dessa vez o quórum ficou abaixo. Estão presentes hoje os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Cláudio Castro (PL-RJ), Jorginho Mello (PL-SC) e Romeu Zema (Novo-MG). O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) não participa do protesto.

Anistia tem pouca adesão na população e esfriou no Congresso. No início do ano, a bancada do PL tentou pautar a urgência do projeto que perdoa os crimes cometidos pelos participantes dos atos antidemocráticos. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), entretanto, não colocou a proposta em pauta.