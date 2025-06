Adolescente mata a avó e fere o avô após ser impedido de usar o celular

Do UOL, em São Paulo

Um adolescente de 13 anos foi apreendido em Francisco Beltrão (PR) após matar a avó e ferir o avô na zona rural da cidade. A Polícia Civil do Paraná afirma que o crime foi motivado pela proibição de acesso do jovem ao celular.

O que aconteceu

Adolescente mata a avó e fere o avô no Paraná. Segundo a SESP (Secretaria da Segurança Pública), o jovem realizou disparos de arma de fogo contra os avós e fugiu para uma área de mata na zona rural de Francisco Beltrão, cidade localizada no sudoeste do estado.

Avô conseguiu reagir à ofensiva do adolescente. Após disparar um tiro nas costas do avô e desferir outros cinco disparos contra o peito da avó, o menor foi interrompido por uma luta corporal com o avô, que, apesar de ferido, conseguiu retirar dele a arma de fogo.

Proibição de uso do celular teria motivado o crime. Criado pelos avós desde os 7 anos, o menor teria se revoltado com a proibição de acesso ao aparelho. "Ao que tudo indica, teria sido essa motivação fútil", afirma Ricardo Moraes Faria, delegado chefe da 19º DP de Francisco Beltrão.

"Motivação fútil", lamenta delegado responsável pela investigação Imagem: Divulgação/SESP-PR

O que foi apurado, principalmente com as testemunhas, é que o adolescente teria ficado bastante irritado, bastante bravo, com uma decisão dos avós de tomar o celular dele, haja vista que, segundo indicado, o adolescente estaria acessando páginas indevidas para a idade dele.

Ricardo Moraes Faria

Arma utilizada para o crime pertence ao tio do jovem. O revólver calibre 357 estava em um baú, arrombado para o cometimento do crime. Faria relata que a arma está devidamente registrada.

Menor foi apreendido em ação conjunta das Polícias Civil e Militar. O adolescente foi localizado após a fuga e encontra-se formalmente detido e à disposição da Justiça. Faria afirma que o jovem responderá por ato infracional análogo ao homicídio tentado e consumado.