Acidente rodoviário deixa pelo menos 38 mortos e 28 feridos na Tanzânia

Pelo menos 38 pessoas morreram e 28 ficaram feridas no sábado na Tanzânia, em um acidente entre um ônibus e um micro-ônibus na região do Kilimanjaro, anunciou a presidência, que lamentou o "acidente trágico", neste domingo (29).

A colisão ocorreu depois que um pneu do ônibus furou e o motorista perdeu o controle do veículo em Sabasaba, de acordo com a mesma fonte.

"No total, 38 pessoas morreram no acidente", escreveu a presidência da Tanzânia em um comunicado. "Trinta e seis corpos permanecem sem identificação" devido à "extensão dos ferimentos".

Vinte e oito pessoas também ficaram feridas e seis permanecem hospitalizadas, acrescentou.

A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, fez um apelo a "todos os motoristas do país" para que "tenham extrema cautela e respeitem rigorosamente o código de trânsito", adicionou o comunicado.

Em um relatório sobre segurança rodoviária publicado em 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) observou que as estatísticas oficiais da Tanzânia em 2016 eram de 3.256 mortes nas estradas naquele ano. Mas a agência da ONU estimou que o número real variava entre 13.000 e 19.000.

str-md/sba/sag/mb/yr

© Agence France-Presse