'Roupa fica bem cheirosa': amaciante promete render até 45 lavagens

Começar o dia com aquela sensação de roupa limpa e perfumada ao se vestir é algo apreciado por muitas pessoas. Se esse é o seu caso, um bom investimento é adquirir o refil do amaciante concentrado frescor intenso da Comfort, que promete perfume duradouro nas roupas e rende até 45 lavagens.

O produto contém óleo de argan que, de acordo com o fabricante, reduz os danos durante as lavagens. Confira as informações sobre o amaciante, o que diz quem usou e os pontos de atenção.

O que diz a Comfort sobre o amaciante

Rende mais de quatro litros, suficiente para até 45 lavagens;

Proporciona cuidado intensivo com 10x mais perfume para as roupas;

Fórmula com óleo de argan, que previne os danos da lavagem, mantém as cores e evita formação de bolinhas nos tecidos;

O perfume combate o mau odor e dura ao longo do dia, segundo o fabricante;

Alta concentração: menos de meia tampa já é suficiente para lavar as roupas.

O que diz quem usou

Com mais de três mil avaliações na Amazon, esse amaciante tem uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, os principais pontos positivos ao usar o amaciante são a fragrância duradoura e a maciez das roupas.

Um dos melhores amaciantes que já vi. É muito cheiroso, você só precisa de um pouquinho pra sua roupa ficar com um cheiro absurdo. Quando eu estendo minhas roupas, o cheiro exala pra todo lado. Vou comprar de novo com certeza. Ana Jéssica

Valeu muito o custo-benefício. Produto muito bom. A roupa fica super cheirosa. André Souza

Esse é o melhor amaciante que existe atualmente no mercado. O perfume fica por mais tempo nas roupas, mesmo após as mesmas guardadas no guarda roupa. Chegou bem embalado. Super recomendo, tanto o vendedor quanto o produto. Reveson Lima

O amaciante é maravilhoso. O perfume é marcante, porém não é enjoativo. Vale a pena ressaltar que o perfume fica e permanece na roupa. O amaciante deixa a roupa macia e fácil de passar, o ferro desliza. Amanda Roberta Campos Vaz Caniatti

Pontos de atenção

As principais reclamações dos consumidores estão relacionadas ao pouco rendimento, aroma do amaciante, além da crítica ao custo-benefício. Confira a seguir:

O cheiro é muito bom, mas acho que rende pouco. Bianca Fabiana Aparecida Costa

Pessoalmente, não gostei muito da fragrância, mas isso é algo particular de cada um. É um bom produto e comprei a um preço razoável. Ivoni B.

Não gostei, pois o cheiro não tem tanta duração. Alexandre Costa

Chegou rápido, mas não achei o custo-benefício tão interessante. Thays

