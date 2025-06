Morte de Juliana pode virar tema em agenda de Lula com presidente indonésio

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) tem um encontro previsto para o início de julho com o chefe do Executivo da Indonésia, Prabowo Subianto, no Rio de Janeiro.

A agenda foi marcada antes da morte da publicitária Juliana Marins, 26, que caiu em um vulcão durante uma trilha no Monte Rinjani, no país asiático. O encontro bilateral está previsto para ocorrer na sequência à reunião da cúpula dos Brics, marcada para os dias 6 e 7 de julho, no Rio.

Diante dos novos fatos, no entanto, é provável que as circunstâncias da morte de Juliana Marins entrem na pauta, disseram ao UOL fontes do governo. O encontro foi noticiado pela coluna de Lauro Jardim, em O Globo, e confirmado pelo UOL .

Brasileiros x indonésios nas redes

A tragédia provocou uma disputa nas redes sociais entre brasileiros e indonésios.

Brasileiros foram ao perfil de Subianto no Instagram criticar o governo pelo que consideraram uma demora para socorrer Juliana — ela caiu no dia 20, foi encontrada morta no dia 24 e teve o corpo içado no dia 25 de junho.

Em resposta, indonésios deixaram mensagens no perfil de Lula. Escreveram que Juliana "causou a 3ª Guerra Mundial", fizeram menções à prisão de Lula no passado e lembraram acidentes recentes ocorridos no Brasil, como a queda de um balão em Santa Catarina.

Traslado do corpo

O corpo de Juliana Marins será trasladado para o Brasil nos próximos dias.

Lula alterou um decreto de 2017 que impedia o Itamaraty de custear traslados de corpos do exterior. O presidente disse que deu a notícia a Manoel Marins, pai da brasileira, por telefone.

"Informei a ele que já determinei ao Ministério das Relações Exteriores que preste todo o apoio à família, o que inclui o traslado do corpo até o Brasil", escreveu o presidente, nas redes sociais.

Apesar da declaração de Lula, a Prefeitura de Niterói (RJ), cidade natal de Juliana Marins, informou que irá custear o traslado. A informação foi confirmada por Mariana Martins, irmã de Juliana, nas redes sociais.

"Ontem encontramos com o prefeito Rodrigo Neves. Para quem está em dúvida: a prefeitura de Niterói vai pagar o traslado do corpo de Juliana para o Brasil", postou Mariana ontem.

A prefeitura informou ainda que dará o nome de Juliana Marins ao mirante da Praia do Sossego, na cidade.