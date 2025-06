União Africana classifica acordo entre RDC e Ruanda como 'passo importante' rumo à paz

A União Africana (UA) comemorou, neste sábado (28), a assinatura do acordo de paz em Washington entre a República Democrática do Congo (RDC) e Ruanda, como um "passo importante" para o fim do conflito no leste da RDC, que causou milhares de mortes.

Presente na assinatura do acordo na sexta-feira, o presidente da Comissão da UA, Mahamoud Ali Youssouf, expressou em um comunicado a "sua satisfação por este passo importante e elogiou todos os esforços destinados a promover a paz, a estabilidade e a reconciliação na região".

Youssouf também enfatizou "o papel construtivo e de apoio desempenhado pelos Estados Unidos e pelo Catar na facilitação do diálogo".

O acordo, assinado pelos ministros das Relações Exteriores Thérèse Kayikwamba Wagner, da RDC, e Olivier Nduhungirehe, de Ruanda, na presença do chefe da diplomacia dos EUA, Marco Rubio, inclui uma promessa de que Kigali encerrará suas medidas defensivas no país vizinho, onde os rebeldes tomaram um vasto território.

Principal produtor mundial de cobalto, a RDC também abriga reservas significativas de coltan, um mineral de importância estratégica para o setor de eletrônicos.

O ganhador do Prêmio Nobel da Paz e candidato à presidência congolesa em 2024, Denis Mukwege, denunciou que o pacto "legitima a pilhagem dos recursos naturais do país" e "recompensa a agressão".

Também denunciou "a abordagem bilateral favorecida por Washington diante de uma crise cuja dimensão é amplamente regional, com a presença de vários exércitos estrangeiros no território congolês, incluindo os de Uganda e Burundi".

O acordo prevê um "cessar das hostilidades" no leste da RDC, uma área que faz fronteira com Ruanda, mas não aborda os ganhos territoriais do grupo armado M23, que a ONU e os EUA dizem ser apoiado militarmente por Ruanda.

Desde que o M23 retomou suas operações em 2021, vários acordos de cessar-fogo firmados não foram reconhecidos pelo grupo ou por outros movimentos armados, e foram sucessivamente violados.

