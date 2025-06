Última noite de festa encerra luxuoso casamento de Bezos em Veneza

Por Sara Rossi e Gavin Jones

VENEZA (Reuters) - Os recém-casados Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Lauren Sánchez, jornalista, deixaram seu hotel de luxo no Grande Canal de Veneza neste sábado para uma última noite de festa, coroando um extravagante casamento de três dias repleto de estrelas.

Bezos, 61 anos, e Sánchez, 55 anos, trocaram alianças na noite de sexta-feira na pequena ilha de San Giorgio, do outro lado da Praça de São Marcos, acompanhados pelo canto de Matteo Bocelli, filho do tenor italiano Andrea Bocelli.

Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, a rainha Rania da Jordânia, Oprah Winfrey, Kris Jenner e Kim e Khloe Kardashian, além de Ivanka Trump e Jared Kushner, estavam entre os nomes presentes.

A festa noturna de sábado -- que encerra as comemorações para 200 a 250 convidados, com um custo estimado em cerca de US$50 milhões -- estava marcada para acontecer no Arsenale, um antigo estaleiro medieval em um distrito ao leste da cidade.

Cerca de 1.000 pessoas marcharam contra o evento neste sábado, grupos de ativistas e moradores que se opõem ao casamento e a ver Veneza sendo embrulhada para presente para os super-ricos.

Alguns convidados foram vistos saindo do hotel Gritti Palace, no centro de Veneza, antes de embarcar em pequenos barcos para chegar à festa. Bezos e Sánchez se beijaram num barco enquanto cumprimentavam as pessoas ao seu redor.

Na cerimônia, a noiva usou um vestido de silhueta de gola alta e um véu de tule e renda da Dolce & Gabbana, que ela disse à revista Vogue ter sido baseado no vestido de Sophia Loren para se casar com Cary Grant no filme "Tentação Morena", de 1958.

Sánchez também estava usando um par de brincos de diamante da Dolce & Gabbana, que, segundo a Vogue, foi emprestado a ela de acordo com a tradição de que traz boa sorte para uma noiva usar algo emprestado.

Bezos, que ocupa o quarto lugar na lista global de bilionários da Forbes, vestiu um smoking preto e gravata borboleta sobre uma camisa branca.

EMPRESAS E POLÍTICOS COMEMORAM EVENTO

A cerimônia de sexta-feira não tinha status legal de acordo com a lei italiana, disse um autoridade de alto escalão da prefeitura à Reuters, sugerindo que o casal pode ter se casado legalmente nos Estados Unidos para evitar a burocracia associada a um casamento italiano.

Enquanto alguns residentes e ativistas se enfureceram contra Bezos como um símbolo de desigualdade e arrogância, as empresas venezianas e os líderes políticos receberam bem as núpcias de luxo, saudando-as como um grande impulso para a economia local.

"Aqueles que protestam estão em contradição com a história de Veneza, que é uma história de relações, contatos e negócios", disse o prefeito Luigi Brugnaro à Reuters.

"Bezos incorpora a mentalidade veneziana. Ele é mais veneziano do que os manifestantes", disse o prefeito de centro-direita, acrescentando que esperava que Bezos, que doou 3 milhões de euros para instituições locais, retornasse à cidade para fazer negócios.

Brugnaro disse que Bezos não impôs nenhuma condição para realizar as celebrações de seu casamento em Veneza, e que a prefeitura só ficou sabendo de suas doações depois que elas já haviam sido feitas.

Bezos, presidente do conselho da Amazon, ficou noivo de Sánchez em 2023, quatro anos após o colapso de seu casamento de 25 anos com a romancista e filantropa MacKenzie Scott.