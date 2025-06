Sabesp descarta esgoto no rio Tietê; justificativa é cratera na marginal

Do UOL, em São Paulo

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) tem despejado esgoto sem tratamento no rio Tietê. A empresa afirma que a prática é necessária para esvaziar a tubulação rompida na marginal Tietê no mês de maio.

O que aconteceu

Sabesp lança esgoto sem tratamento no rio Tietê. O despejo era observado em tubulações entre as pistas da marginal no sentido Castelo Branco, na altura da avenida Engenheiro Caetano Álvares.

Companhia admite o descarte de esgoto no Tietê. Em nota, a Sabesp diz que o despejo representa uma "manobra emergencial para esvaziar a rede no trecho em obras da marginal Tietê".

Cratera na marginal seria a origem do problema. A obra destacada pela Sabesp envolve a reconstrução da pista após o buraco aberto por duas vezes na pista central da marginal Tietê.

A medida foi necessária para garantir que técnicos da empresa consigam entrar na infraestrutura que fica a 18 metros de profundidade, com total segurança.

Sabesp, em nota

Cratera abriu na pista central da Marginal duas vezes Imagem: Werther Santana/Estadão Conteúdo

Empresa garante que a manobra foi concluída hoje (28/6). Segundo a Sabesp, o procedimento vai permitir que os técnicos acessem a rede de esgoto e realizem um diagnóstico sobre as motivações que resultaram na abertura da cratera. A companhia afirma que agora será possível a execução das obras para a "solução definitiva do problema".

Sabesp culpou moradores pelo uso incorreto da rede de esgoto. A alegação, no entanto, foi contestada. Em entrevista ao UOL, o especialista em planejamento e gestão do território e coordenador do Ondas (Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento) disse que a Sabesp adotou uma "desculpa inovadora e inventiva". Ele afirmou que os dois sistemas, de água pluvial e de esgoto, deveriam estar separados.