Esfriou aí? Conjunto térmico que promete manter corpo quente está por R$ 99

Usar uma peça de roupa térmica, tipo "segunda pele", pode ajudar a manter o corpo quente durante o frio e evitar ter de usar mais casacos no dia a dia. E o Guia de Compras UOL encontrou um modelo que faz sucesso entre consumidores da Amazon, da marca Hype Kids, que custa a partir de R$ 68,90. Foram mais de 300 compras só no mês passado.

O kit de calça e camiseta de manga longa é unissex e feito de tecido que promete não encolher. Ele é vendido em diferentes tamanhos: do infantil (três a 12 anos) até o adulto (P, M. G, GG e XG), com preços que variam conforme o tamanho escolhido. Conheça mais detalhes desse produto, o que diz quem o comprou e quais os pontos de atenção indicados por consumidores.

O que a Hype Kids diz sobre esse produto?

Pode ser usado por baixo das roupas em dias mais frios para manter a temperatura do corpo;

É indicado para proteger o corpo em temperaturas mais baixas, na prática de esportes de aventura e artes marciais;

É feito de tecido misto de políéster com elastano;

Oferece toque macio;

Conta com modelagem slim, mais justa ao corpo;

Promete não encolher, não ficar transparente e não deformar;

Tem um tecido inteligente, que promete estabilizar a temperatura corporal, devido a um sistema de camadas que transfere o suor e a umidade para a camada externa da malha.

O que diz quem comprou esse kit?

Esse kit tem nota média de 4,3 (do total de cinco) na Amazon. Foram cerca de 2.400 comentários registrados por consumidores. Veja algumas impressões positivas de quem adquiriu as peças:

Usei na neve, segurou bem o frio. É bastante confortável, ótimo custo-benefício. Alana Cristine Meira

Demorou apenas três dias para chegar, super-rápido. A blusa ficou ótima. Forrada por dentro, pano grosso, bem quentinha. A calça também veio sem defeitos e atende superbem. É grossa e não marca a calcinha nem nada. Indico muito. Tenho 1,64 m e visto 38 de calça e M em blusa. Peguei o tamanho 36-38. Géssica

Satisfeito. Tecido agradável e não muito pesado para levar em trekking. Aquece pouco. Moisés

Vestiu muito bem. Material de ótima qualidade. Ótimo custo-benefício. Bem quentinha e confortável para usar no frio intenso. Gleicyeda Tavares

Pontos de atenção

Por outro lado, algumas avaliações citam que o produto forma bolinhas conforme o uso. Também há consumidores que reclamam que o produto apresentou defeitos com pouco tempo de uso.

Achei o conjunto ótimo, esquenta muito bem (em algumas situações, fiquei com calor). Enfrentei frio de 10 °C a -15 °C. Apesar disso, verifiquei que, conforme o uso (a partir da terceira vez), começaram a surgir bolinhas brancas em toda a calça, o que não me agradou muito. Apesar disso, indico, pois, pelo preço, cumpre o papel de segunda pele. Camila T.

Esquenta bem, pena que o tecido enche de bolinhas com o tempo. Marcelo Hamamura

O conjunto não é muito grosso, mas pelo valor ele é bom. Não deixa o frio passar, mas a costura abriu na primeira lavagem. A cintura da calça alargou e agora fica caindo. Maiza

