Resultado da Quina de São João, concurso 6.760: que horas saem as dezenas?

O sorteio da Quina de São João será realizado neste sábado (28), às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio não acumula e, segundo a Caixa Econômica Federal, deve chegar a R$ 250 milhões.

Onde acompanhar o sorteio da Quina de São João?

A transmissão será feita ao vivo pela internet. Para assistir, basta acessar o canal da Caixa no YouTube ou a página oficial das Loterias CAIXA no Facebook.

Como participar? As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do país, no site da Caixa ou pelo aplicativo do banco — neste último caso, apenas para correntistas da instituição.

Como jogar na Quina de São João?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. Há também a opção Surpresinha, em que o sistema escolhe os números. As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa.

Probabilidade. Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 2,50), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 15, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 12,50, mas a cota mínima é de R$ 3,50 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade. Se a aposta for feita no site, o limite diário de apostas é de R$ 9.300.