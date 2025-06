Por que esta edição do 'War' com chance de jogar em equipe faz sucesso?

Se você curte jogos de estratégia e quer investir um bom tempo fora das telas, o clássico "War", da Grow, precisa estar na sua lista. Com mais de 50 anos de criação, o jogo de tabuleiro tem uma legião de fãs.

É uma ótima pedida para se divertir com amigos ou familiares. Só na Amazon, o produto foi comprado mais de 300 vezes no mês passado. Ele também tem mais de 4.400 comentários de compradores e avaliação média de 4,8 (do total de cinco).

Como esse jogo funciona?

A ideia do jogo é usar estratégias para conquistar territórios e continentes.

É recomendado para, no mínimo, três jogadores.

Indicado para maiores de dez anos (juvenil e adulto).

A caixa vem com um tabuleiro contendo um mapa, indicando territórios e continentes.

Também possui um manual que detalha as regras do jogo.

Inclui um baralho com cartas de objetivos, coringas e cartas de resumo de regras; e outro baralho com cartas de cada território indicado no mapa.

Tem ainda três dados vermelhos e outros três amarelos para os jogadores lançarem.

A caixa ainda inclui seis "exércitos" formados por peças de seis cores — cada jogador fica com uma cor.

Essa versão tem a regra alternativa para jogar em equipes e dar uma nova dinâmica às partidas.

O que diz quem o comprou?

A maioria das avaliações (91%) da Amazon dá a nota máxima (de cinco) ao jogo de estratégia. Leia algumas opiniões.

Comprei já faz uns 3 anos e só hoje estou avaliando, na época meus filhos tinham 9 e 7 anos jogamos bastante e ainda tá inteiro.

Rodrigo Ferreira Cortez

Esse jogo é excelente, veio tudo certinho. Sem palavras para definir o quanto esse jogo é bom. Comprem sem medo. Chegou em sete dias. Superindico.

Lana Rebeca

Essa versão é inclusive mais divertida do que a que costumo ver, pois traz a opção de jogar em equipes, tendo inclusive um manual de regras para essa situação e cartas objetivos para se jogar em equipes. Uma excelente compra, satifeita com o produto.

Julia Maria Moreira

Quem não gosta de War não sabe o que está perdendo. O jogo é muito divertido, mas se prepare cada rodada dura horas.

Mariana de Oliveira Melo

Comprei este jogo para o meu esposo de presente de aniversário, pois ele queria há muito tempo (...) Embalagem boa e o jogo melhor ainda. O material é de excelente qualidade -- ficamos impressionados. O jogo é massa. Mas tem que ler com atenção o manual para poder jogar direitinho.

Natali Mota

Pontos de atenção

Alguns compradores, no entanto, citam que o jogo foi entregue com algumas peças amassadas. Outros consumidores criticaram a falta de algumas cartas.

O jogo é incrível, ainda mais para quem conhece desde a infância, porém, comparado aos modelos mais antigos, a qualidade caiu muito muito (...) . Sheldon

A entrega foi dentro do prazo que a Amazon deu, mas, infelizmente, chegou dentro de uma caixa sem nenhuma proteção. Além disso, veio com o plástico que lacra o jogo aberto e também alguns amassados.

Philipe

Já conhecia o jogo. É ótimo para entretenimento, especialmente para adolescentes. Porém, faltaram cartas no jogo que me foi enviado, comprometendo a jogabilidade.

Rodrigo Fernandes

