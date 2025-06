Quer receber para andar de bicicleta? Projeto em SP abre inscrições

Um projeto-piloto desenvolvido por universidades de São Paulo vai remunerar aqueles que usem bicicletas nos seus deslocamentos diários pela cidade.

O que aconteceu

Pagamento será via créditos no bilhete único para as pessoas que percorram entre um e oito quilômetros. Para participar do teste, é necessário que o usuário tenha mais de 18 anos, saiba pedalar, e tenha um bilhete único ativo.

Pessoas selecionadas devem baixar um aplicativo e indicar os pontos de partida e chegada. Cada pessoa pode receber por até quatro viagens por dia, explicou o professor Ciro Biderman, da FGV Cidades, outra instituição envolvida no projeto. A ferramenta foi desenvolvida por dois anos por pesquisadores do IME-USP (Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo).

Os interessados devem se inscrever no site do grupo de pesquisa. As inscrições vão até o dia 30 de junho e mil pessoas serão convocadas para o estudo. Ao UOL, o professor Fábio Kon explicou que algumas dezenas de usuários já testaram o app para garantir que ela está funcionando corretamente.

Usuários selecionados receberão valores diferentes para a mesma quilometragem pedalada. A quantia recebida pelos ciclistas será aleatória. Isso acontece para que os pesquisadores entendam qual é o valor ideal por quilômetro pedalado e quais os grupos sociais que devem ser priorizados caso o projeto se torne uma política pública.

A princípio, os pagamentos serão disponibilizados durante o período de testes de um mês. "Depois disso, seguiremos acompanhando os participantes para ver se eles mudaram o comportamento", explicou o professor Ciro.

Pesquisadores esperam que haja ao menos 1.000 interessados — o suficiente para que o projeto rode. Caso a quantidade de inscritos ultrapasse esse número, eles vão selecionar perfis variados de usuários, aumentando a amostragem do estudo.

Agradecemos às pessoas que se inscreverem. Quanto mais diferentes [o perfil] de inscritos, melhor. Esperamos que isso ajude a fomentar o uso da bicicleta.

Ciro Biderman, da FGV Cidades

Para garantir que não há fraudes, aplicativo vai combinar GPS e outras ferramentas. Todos os dados serão criptografados e ficarão armazenados em computadores da USP.

Durante a viagem, os pontos de coordenadas de GPS do celular e os acelerometros vão ser capturados. Isso vai ser feito para verificar se a viagem foi realmente feita de bicicleta ou por outro meio de transporte. Só as viagens feitas de bicicleta serão validadas pelo aplicativo.

Professor Fábio Kon, da USP

Projeto é esperança para lei atrasada

Expectativa é de que o resultado do estudo ajude a cidade de São Paulo a implementar o Programa BikeSP. A lei criada em 2016 durante o governo de Fernando Haddad (PT) prevê que ciclistas ganhem créditos de mobilidade por pedalarem na cidade, mas nunca foi implementada por falta de parâmetros técnicos.

Análise sobre o estudo será entregue à prefeitura. Ao UOL, a Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito explicou que aguarda o fim da fase de desenvolvimento do projeto para avaliar parâmetros operacionais e, eventualmente, adotar a iniciativa como política pública.

Valor empregado na fabricação do aplicativo e no projeto-piloto não foi investido pela prefeitura. O custo do projeto não foi divulgado para que a pesquisa não sofra interferências. Todo o dinheiro da pesquisa foi dado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (órgão estadual) e pelo CNPq (órgão federal).