Parada do Orgulho proibida se transforma em manifestação anti-Orbán e multidão ocupa Budapeste

Por Anita Komuves e Krisztina Than

BUDAPESTE (Reuters) - Dezenas de milhares de manifestantes marcharam pela capital da Hungria neste sábado, quando uma manifestação pelos direitos LGBTQ+ proibida se transformou em uma manifestação em massa contra o governo, em uma das maiores demonstrações de oposição ao primeiro-ministro Viktor Orbán.

A multidão encheu uma praça próxima à prefeitura de Budapeste sob um calor sufocante, antes de caminhar por uma das principais pontes sobre o Danúbio, agitando bandeiras do arco-íris, alguns envoltos em capas e outros carregando cartazes zombando de Orbán.

"Trata-se de muito mais, não apenas da homossexualidade... Este é o último momento para defendermos nossos direitos", disse Eszter Rein Bodi, um dos participantes da passeata.

"Nenhum de nós será livre até que todos sejam livres", dizia um cartaz.

O governo Orbán tem restringido gradualmente os direitos da comunidade LGBTQ+ na última década, e os parlamentares aprovaram uma lei em março que permite a proibição das paradas do Orgulho, citando a necessidade de proteger as crianças.

Os oponentes de Orbán veem a medida como parte de uma repressão mais ampla às liberdades democráticas antes das eleições nacionais do ano que vem, quando o veterano primeiro-ministro -- cujo partido domina o cenário político da Hungria há 15 anos -- enfrentará um forte adversário da oposição.

Pequenos grupos de manifestantes de extrema-direita tentaram interromper a marcha pacífica, mas a polícia os separou e desviou a rota da marcha para evitar confrontos.

Orbán e seu governo, que promovem uma agenda conservadora cristã e defendem os valores da família, defenderam as restrições dizendo que a necessidade de proteger as crianças supera todos os outros direitos.

Orbán postou uma foto com seus netos na manhã da marcha, com a legenda: "É disso que me orgulho". Vários de seus apoiadores seguiram o exemplo.

Entre os participantes da marcha estavam estudantes, famílias e pessoas do interior que disseram nunca ter participado de uma manifestação antes. A ponte Erzsebet, construída para comportar seis faixas de tráfego, ficou lotada de pessoas.

Os sites da mídia local, incluindo 444.hu e Magyar Hang, estimaram a multidão em 100.000 pessoas, embora a Reuters não tenha conseguido confirmar esse número.

"A mensagem é clara: eles não têm poder sobre nós", disse o prefeito de Budapeste, Gergely Karacsony, durante a manifestação. Ele agradeceu à polícia por garantir a segurança da marcha.

Os organizadores da marcha disseram que os participantes vieram de 30 países diferentes, incluindo 70 membros do Parlamento Europeu.

Mais de 30 embaixadas expressaram apoio à marcha e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu às autoridades húngaras que permitissem a realização da parada.

"CONSEQUÊNCIAS LEGAIS"

O prefeito de Budapeste tentou contornar a lei organizando a Parada do Orgulho como um evento municipal, que, segundo ele, não precisa de autorização. No entanto, a polícia proibiu o evento, argumentando que ele se enquadrava no escopo da lei de proteção à criança.

Orbán deu algumas pistas na sexta-feira sobre o que os participantes podem esperar quando alertou sobre as "consequências legais" de organizar e participar da marcha.

No início desta semana, o ministro da Justiça, Bence Tuzson, advertiu em uma carta enviada a algumas embaixadas estrangeiras em Budapeste que a organização de um evento proibido é punível com um ano de prisão, enquanto a participação é considerada uma contravenção.

A lei que permite a proibição da parada permite que a polícia imponha multas e use câmeras de reconhecimento facial para identificar as pessoas que comparecerem.

Os ataques de Orbán à Parada do Orgulho inicialmente aumentaram seu apoio, escreveu o analista político Gabor Torok no Facebook neste sábado. Mas a opinião mudou após a proibição da polícia e os debates legais em torno da marcha, disse ele.

O domínio de Orbán e sua capacidade de definir a agenda política vinha enfrentando desafios crescentes do partido Tisza, do líder da oposição de centro-direita Peter Magyar, que tinha uma vantagem de 15 pontos percentuais sobre o Fidesz de Orbán em uma pesquisa realizada este mês.

O Tisza, que tem evitado assumir uma posição firme em relação aos direitos dos homossexuais, não especificou em resposta às perguntas da Reuters se acreditava que a Parada do Orgulho era legal, mas disse que os participantes mereciam a proteção do Estado.