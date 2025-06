Palmeiras vence Botafogo (1-0) na prorrogação e vai às quartas da Copa de Clubes

O Palmeiras avançou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes após vencer o Botafogo por 1 a 0 com um gol de Paulinho na prorrogação, neste sábado (28), num duelo brasileiro na Filadélfia.

O ex-atacante do Bayer Leverkusen, que se recuperou de uma lesão na tíbia direita, sobre a qual compartilhou poucos detalhes, foi o herói do time paulista na vitória sobre o atual campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão.

Ele balançou a rede aos 100 minutos, numa jogada em que avançou entre dois marcadores e finalizou com um chute de pé esquerdo superando o goleiro John, um dos grandes nomes na partida disputada no Lincoln Financial Field.

Graças a esse gol do atacante que começou no banco de reservas, o Palmeiras vai brigar por uma vaga nas semifinais na sexta-feira, também na Filadélfia, contra o vencedor do confronto entre Benfica e Chelsea, que se enfrentam em Charlotte neste sábado, às 17h (horário de Brasília).

- 1º tempo sem grandes chances -

Um dia antes do único jogo das oitavas de final entre times do mesmo país, o técnico do Botafogo, Renato Paiva, previu um jogo "muito tático" e equilibrado, em parte devido às características do adversário. Estava certo.

Os dois últimos campeões brasileiros estavam mais preocupados em não sofrer gols em uma tarde quente na Filadélfia, do que em proporcionar emoção aos 33.657 espectadores ? a maioria palmeirenses ? presentes no estádio.

O jovem Estêvão, de 18 anos, pareceu desconectado em um primeiro tempo muito irregular e se encarregou das bolas paradas, arma que já se mostrou útil para o Verdão.

Mas foi pela esquerda que surgiu a única chance perigosa do primeiro tempo: um chute forte de pé direito do meio-campista colombiano Richard Ríos, já nos acréscimos, desviado para escanteio pelas pontas dos dedos de John.

- Estêvão é substituído -

Bruno Fuchs deu conta do recado ao substituir Murilo, o zagueiro titular do Palmeiras, fora dessa partida por lesão.

Do lado do Botafogo, Igor Jesus, carrasco do Paris Saint-Germain na impressionante vitória por 1 a 0 na fase de grupos, se mostrava determinado mas não recebia bolas para tentar finalizar diante do goleiro Weverton.

Ao retornar do vestiário, o time paulista buscou assumir o controle desde o início. Estêvão foi enérgico, forçando duas boas defesas de John: um chute de canhota de meia distância e um de direita da entrada da área.

Ele chegou a mandar a bola para a rede mas o gol foi imediatamente anulado por impedimento.

Mas, em seu melhor momento, faltando 25 minutos para o fim, ele foi substituído junto com Vitor Roque para dar lugar a outro jovem, Luighi, e Paulinho. Sua saída deu um novo fôlego ao Botafogo.

O time carioca, prejudicado pela lesão do meia Gregore, passou a dominar a posse de bola, mas novamente sem incomodar Weverton.

- A recompensa -

Impulsionado pela torcida, o Verdão acordou e fez John brilhar novamente com uma cabeçada à queima-roupa do criativo Mauricio, após um cruzamento do lateral uruguaio Joaquín Piquerez.

Mas foi só isso. Todos os caminhos levaram a um empate insosso e à prorrogação, mas Paulinho precisava de uma recompensa por sua luta.

A grande contratação desta temporada se redimiu de um ano conturbado, no qual não conseguiu fazer sua camisa 10 brilhar.

Seu chute rasteiro contou cum um leve desvio no zagueiro Alexander Barboza e dificultou ainda mais a defesa de John, entrando no canto direito.

Depois do gol, o Botafogo partiu com tudo em busca do empate para forçar uma decisão nos pênaltis.

Numa jogada em que o time alvinegro tentava o ataque, o capitão do Palmeiras Gustavo Gómez segurou Barboza e acabou sendo expulso ao receber o segundo cartão amarelo (116').

Com mais espaço, o Botafogo intensificou os ataques. Mas era tarde demais. A vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes ficou com o Palmeiras.

Escalações:

Palmeiras: Weverton - Agustín Giay, Gustavo Gómez (cap), Bruno Fuchs, Joaquín Piquerez - Allan (Mayke 71'), Richard Ríos, Mauricio (Facundo Torres 85'), Emiliano Martínez (Aníbal Moreno 91'), Vitor Roque (Paulinho 64', Santos Silva 103'), Estêvão (Luighi 64'). Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo: John - Vitinho, Jair (Kaio 84'), Alexander Barboza, Alex Telles (Cuiabano 66') - Allan (Álvaro Montoro 66'), Danilo (Newton 83'), Marlon Freitas (cap) (Arthur Cabral 103') - Artur, Igor Jesus, Jefferson Savarino (Joaquín Correa 71'). Técnico: Renato Paiva.

