On SP City Marathon: assinante UOL tem desconto na maior maratona da cidade

Maior maratona de São Paulo, a On SP City Marathon 2025 será realizada no dia 27 de julho e, além dos tradicionais 42,195 km, tem o percurso de 21,097 km (meia maratona).

Todos os assinantes do UOL contam com os benefícios do Clube de Corridas UOL e têm 15% de desconto na inscrição da corrida, organizada pela Iguana Sports. O cupom promocional pode ser aplicado em ambas as categorias, 21 ou 42 quilômetros.

Imagem: Thiago Diz / Iguana Sports

Com largada em frente ao Estádio do Pacaembu e chegada no Jockey Club, o percurso da prova atravessa 18 bairros da capital paulista e passa por diversos pontos importantes da cidade.

Ao longo do trajeto, os corredores ainda podem desfrutar de nove atrações musicais, que ajudam a motivar os atletas.

Em 2025, são esperados mais de 25 mil inscritos e a corrida sedia o Campeonato Pan-Americano de Maratona. Os atletas profissionais largam no pelotão de elite, antes dos corredores amadores. A categoria PCD é a primeira a largar.

Opções de Kit:

O compra do kit garante a sua participação na corrida e os valores são os mesmos, tanto para a maratona quanto para a meia maratona.

Kit Econômico - R$229,90: Número de peito e medalha pós prova;

Kit Essencial - R$259,90: Camiseta, número de peito e medalha pós prova;

Kit Premium - R$409,90: Camiseta, camiseta finisher, sacochila, número de peito e medalha pós prova.

Como utilizar o desconto

Para se inscrever na prova e aproveitar o desconto do Clube de Corrida UOL, basta acessar o site "Clube UOL", clicar em "Utilizar esse benefício" copiar o código e, ao ser direcionado para a página oficial da corrida, inserir o cupom na aba "Cupom de presente/desconto". Depois, é só finalizar a inscrição.

Percurso

Imagem: Thiago Diz / Iguana Sports

A largada da prova acontece em frente ao Estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller. A corrida tem largada em ondas, a primeira delas será às 5h20 e as demais saem em intervalos de cinco minutos.

Já a linha de chegada será no Jockey Club de São Paulo. Para retornar ao local da largada, a organização da prova disponibilizará transporte, mas o Bus Ticket precisa ser comprado a parte (a partir de R$50).

Mais informações: clique aqui.

Clube UOL

Ao assinar o UOL, além de se tornar membro do Clube UOL, você tem uma série de serviços e descontos exclusivos, como: