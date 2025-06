O que é sensação térmica e para que serve?

Cidades do centro-sul do país tiveram uma queda brusca de temperatura durante esta semana. Em algum locais, foram registradas mínimas negativas e até neve. Mais baixas do que as temperaturas reais, medidas pelas estações meteorológicas, estava a sensação térmica.

Afinal, o que é sensação térmica?

Sensação térmica não é a mesma coisa que temperatura. É a forma como o corpo humano percebe a temperatura ambiente, e essa percepção pode ser diferente do valor mostrado por um termômetro.

Em outras palavras, a sensação térmica representa como o corpo realmente 'sente' o frio ou o calor, independentemente da temperatura registrada.

Edgar Koester, professor e coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas da Estácio, ao UOL

Como a sensação térmica é calculada?

Há diversas formas de cálculo e não há consenso entre os meteorologistas. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) utiliza o índice desenvolvido pela Comissão de Climatologia da OMM (Organização Meteorológica Mundial), chamado UCTI (Índice Climático Térmico Universal, na sigla em inglês).

Além da temperatura, vento, umidade e radiação solar são levados em conta. Para definir a sensação térmica, são analisadas as respostas fisiológicas do metabolismo do corpo humano quando submetidos a essas variáveis ambientais, explicou a meteorologista do Inmet, Morgana Almeida, ao UOL.

Amplamente difundido, o UCTI é um pouco diferente dos demais índices porque, além do aspecto ambiental, tem uma abordagem da questão fisiológica. Ele analisa como variáveis ambientais afetam um ser humano padrão, com uma determinada característica metabólica.

Doutora em meteorologia, Morgana Almeida

Pesquisadora testou aplicabilidade do índice no Brasil. O teste foi realizado na sua tese de doutorado, em 2017. Posteriormente, o UTCI foi adotado para cálculo da sensação térmica pelo Inmet e passou a ser divulgado ao público em 2020.

Mas como o vento e a umidade influenciam no funcionamento do nosso corpo?

Em dias quentes, por exemplo, se a umidade do ar estiver alta, a sensação térmica é ainda maior. Isto porque o suor —que é um mecanismo usado pelo corpo humano para regular sua temperatura— encontra dificuldade na evaporação, fazendo com que a pessoa sinta mais calor.

Radiação solar direta também esquenta. O aumento da sensação térmica é facilmente percebido quando nos expomos diretamente ao sol.

Já o vento pode atuar para o bem ou para o mal. Em dias quentes, ele ajuda a dissipar o calor e proporciona uma sensação térmica mais agradável. Quando está frio, o vento acelera a perda de calor e temos a impressão de que está ainda mais frio.

Temperatura e sensação térmica variam muito?

Sim, podem variar. Na última quarta-feira, por exemplo, Bagé (RS) teve uma sensação térmica de -12,3ºC às 7h, enquanto a temperatura registrada nos termômetros foi de 2,4ºC.

Clima em Bagé na quarta-feira (25), segundo o Inmet Imagem: Divulgação/Inmet

Já na cidade de São Paulo, a variação foi muito menor e inversa. De acordo com os dados do instituto de meteorologia, a média da temperatura mínima registrada na cidade foi de 6,1ºC às 10h, enquanto a sensação térmica ficou em 7,9ºC.

Clima em São Paulo na quarta-feira (25), segundo o Inmet Imagem: Divulgação/Inmet

Informações podem ser verificadas no site do Inmet. Tanto as temperaturas aferidas pelos termômetros quanto o cálculo da sensação térmica são atualizados de hora em hora.

Na ciência, porém, sensação térmica quer dizer outra coisa

A meteorologista do Inmet explicou que o termo se popularizou para descrever o que os cientistas chamam de estresse térmico. Na verdade, de acordo com Almeida, sensação térmica é sinônimo de conforto térmico, que ela definiu como "a percepção psicológica de conforto ou não em relação a um ambiente, seja ele quente ou frio".

Isso também tem a ver com a ambientação, no sentido de que pessoas que moram em determinadas zonas climáticas são mais adaptadas a determinados climas. Por exemplo, uma pessoa que é do sul é adaptada às condições climáticas que ela é submetida. Quando uma pessoa que é do norte vai para o sul, sua percepção vai ser diferente e ela vai levar mais tempo para fazer essa adaptação.

Morgana Almeida, ao UOL

Porém, o próprio Inmet usa o termo sensação térmica com o sentido de estresse térmico em seu site.

Por fim, por que a sensação térmica importa?

Sensação térmica é "mais realista e útil à população do que apenas a temperatura do ar", afirmou Koester. Conforme o especialista, a informação "ajuda na prevenção de problemas de saúde, como desidratação, insolação ou hipotermia, e também orienta decisões cotidianas, como a escolha de roupas, o planejamento de atividades ao ar livre ou a necessidade de buscar abrigo".

Almeida destacou que os dados devem ser usados na melhoria de respostas de defesas civis e na criação de políticas públicas. Tendo conhecimento prévio das condições climáticas, bem como da sensação térmica e de todas as variáveis que a afetam, gestores conseguem preparar as cidades e as pessoas que vivem nelas.