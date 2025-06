Números que mais saem na Quina: veja histórico dos sorteios

Quem nunca sonhou em acertar os números da sorte e mudar de vida? Na Quina, embora o resultado seja sempre imprevisível, alguns números aparecem com mais frequência nos sorteios. Veja, abaixo, quais são eles.

Quais são os números mais sorteados na Quina?

O número 4 lidera o ranking das dezenas mais sorteadas na Quina. Desde o primeiro sorteio, em 1994, até os dados mais recentes divulgados pela Caixa (em 25 de junho de 2025), o número foi o mais frequente nos concursos. Ao longo desse período, ele apareceu nos resultados quase 500 vezes.

Veja a lista completa dos números mais sorteados na Quina:

04 - 483 vezes

52- 466 vezes

49 - 465 vezes

26 - 464 vezes

44 - 456 vezes

31 - 455 vezes

15 - 452 vezes

16 - 452 vezes

39 - 452 vezes

53 - 452 vezes

05 - 449 vezes

29 - 448 vezes

37 - 446 vezes

56 - 446 vezes

40 - 442 vezes

42 - 442 vezes

09 - 441 vezes

61 - 441 vezes

10 - 440 vezes

66 - 439 vezes

Como jogar na Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. Há também a opção Surpresinha, em que o sistema escolhe os números. As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Correntistas da Caixa também podem fazer sua aposta por meio do aplicativo do banco.

Probabilidade maior que a da Mega Sena. Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 2,50), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 15, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 12,50, mas a cota mínima é de R$ 3,50 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade. Se a aposta for feita no site, o limite diário de apostas é de R$ 9.300.