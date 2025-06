Milhares de pessoas exigem que premiê tailandesa renuncie por causa da disputa de fronteira

Por Panu Wongcha-um e Devjyot Ghoshal

BANGCOC (Reuters) - Milhares de manifestantes se reuniram na capital tailandesa, Bangcoc, neste sábado, para exigir a renúncia da primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra, aumentando a pressão sobre um governo que corre o risco de entrar em colapso devido a uma disputa de fronteira com o vizinho Camboja.

Na maior manifestação desse tipo desde que o partido governista Pheu Thai chegou ao poder em 2023, a multidão enfrentou a forte chuva de monções para se manifestar contra Paetongtarn, de 38 anos, que também está lutando para reanimar uma economia vacilante e manter uma frágil coalizão unida antes de um possível voto de desconfiança no próximo mês.

"Ela deveria se afastar porque ela é o problema", disse Parnthep Pourpongpan, um líder do protesto.

A mais recente disputa começou com uma escaramuça entre a Tailândia e o Camboja sobre uma parte disputada do território fronteiriço em maio. Grupos nacionalistas tailandeses pediram a saída de Paetongtarn depois que ela pareceu criticar um comandante do Exército tailandês e se curvar ao ex-líder do Camboja Hun Sen, em uma conversa telefônica com ele que vazou.

A crítica pública ao Exército é uma linha vermelha em um país onde os militares têm uma influência significativa. Paetongtarn pediu desculpas por seus comentários após a ligação.

Parnthep, a líder do protesto, disse que muitos tailandeses sentiam que a primeira-ministra e seu influente pai, Thaksin Shinawatra, estavam sendo manipulados por Hun Sen, um ex-aliado da família que se voltou contra eles.

"UNG ING, SAIA"

Bloqueando o movimentado cruzamento no Monumento da Vitória, um memorial de guerra, a multidão, incluindo muitos idosos, agitava faixas e bandeiras da Tailândia.

"Ung Ing, saia", a multidão ocasionalmente entoava em uníssono, chamando a primeira-ministra por um apelido.

Thapanawat Aramroong, de 73 anos, disse que os comentários de Paetongtarn sobre o comandante do Exército e a aparente vontade de agradar Hun Sen eram inaceitáveis.

A manifestação foi organizada pela Força Unida da Terra, uma coalizão de ativistas em grande parte nacionalistas que se reuniram contra outros governos apoiados por Shinawatra nas últimas duas décadas.

Em uma declaração lida em voz alta diante da multidão, o grupo disse que "o Poder Executivo" e o Parlamento não estavam trabalhando "no interesse da democracia e da monarquia constitucional".