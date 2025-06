Líder iraniano dado como morto por Israel aparece vivo em imagens de Teerã

Do UOL, em São Paulo

Ali Shamkhani, o braço direito do líder supremo do Irã, o aiatolá Khamenei, apareceu hoje em um evento em Teerã, segundo a agência estatal de notícias iraniana MEHR. Ele foi dado como morto por Israel há duas semanas, após ataques de Tel-Aviv ao território iraniano.

O que aconteceu

Imprensa estatal divulgou imagem de Shamkhani em cerimônia fúnebre para vítimas iranianas. O evento ocorreu neste sábado e homenageou mais de 60 iranianos mortos durante o conflito mais recente entre Israel e o país, que iniciou no dia 12 de junho, após um ataque de Tel-Aviv.

O evento recebeu outros líderes iranianos. O presidente Masoud Pezeshkian e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, também compareceram. A solenidade foi uma demonstração de união da nação iraniana "apesar de seus diferentes pontos de vista políticos", segundo a MEHR.

Israel anunciou a morte de Shamkhani no dia 14 de junho. A informação era de que o braço direito do aiatolá Khamenei havia morrido em um hospital após o primeiro bombardeio israelense ao Irã, na madrugada do dia 12 para 13.

Shamkhani teria ficado gravemente ferido no ataque. De acordo com a MEHR, no entanto, ele "foi imediatamente transferido para um hospital, onde recebeu tratamento médico 24 horas por dia para ajudá-lo a se recuperar dos ferimentos que ameaçavam sua vida".

No último sábado (21), uma mensagem atribuída a Shamkhani foi enviada ao Líder da Revolução Islâmica. No texto, divulgado pela agência estatal Nour News, ele dizia que o "amanhecer da vitória" estava próximo e negava sua morte.

O amanhecer da vitória está próximo. O nome do Irã brilhará intensamente nos anais da história, como sempre, e os sorrisos dos mártires refletirão o nosso futuro. Mensagem atribuída a Ali Shamkhani

Shamkhani é uma figura importante internamente. Ele é um político de alta patente militar admirado em seu país: uma das suas principais funções era representar o Irã em negociações de reaproximação com a Arábia Saudita. A autoridade iraniana mediou o conflito com o país por uma década, com o apoio de lideranças chinesas.