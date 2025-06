Lando Norris (McLaren) conquista pole position do GP da Áustria de F1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) conquistou neste sábado (28) a pole position do Grande Prêmio da Áustria, a décima primeira etapa das 24 do Mundial de Fórmula 1 após fazer o tempo mais rápido no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

O britânico superou o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, líder do campeonato, por 521 e 583 milésimos de segundo, respectivamente.

