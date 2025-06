Inundações repentinas deixam 24 mortos no Paquistão

Pelo menos 24 pessoas, a metade crianças, morreram em inundações repentinas ou desabamentos de casas no noroeste do Paquistão, no início da temporada de monções, anunciou a autoridade provincial de gestão de emergências neste sábado (28).

"Inundações repentinas mataram 11 pessoas na sexta-feira, incluindo quatro crianças e três mulheres, e feriram outras seis", enquanto "56 casas foram danificadas, seis delas completamente destruídas", indicou a autoridade provincial em Jaiber Pashtunjuah.

Em um relatório, a autoridade disse que dez pessoas morreram no vale do Swat, onde, segundo a imprensa local, a repentina cheia de um rio arrastou famílias que estavam às suas margens.

A autoridade de gestão de desastres em Punjab, a província mais populosa do país, com quase 130 milhões de habitantes, também registrou 13 mortes desde quarta-feira.

Oito das vítimas eram crianças e todas morreram quando o telhado ou uma parede de sua casa desabou. As inundações repentinas também deixaram outros mortos, segundo o relatório da autoridade provincial.

O serviço nacional de meteorologia alertou que os riscos de chuvas fortes e possíveis inundações repentinas permaneceriam altos até pelo menos terça-feira.

O Paquistão é um dos países mais vulneráveis do mundo às consequências da mudança climática. Seus 240 milhões de habitantes estão sofrendo cada vez mais com eventos climáticos extremos.

