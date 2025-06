Sirenes tocam em Israel após disparo de míssil de rebeldes do Iêmen

Os rebeldes huthis do Iêmen dispararam um míssil contra Israel, acionando sirenes em ao menos três regiões na manhã de hoje.

O que aconteceu

Ataque foi interceptado, afirmaram Forças de Defesa de Israel. Segundo o órgão, ninguém ficou ferido no ataque, anunciado pelos huthis como um sinal de "apoio ao oprimido povo palestino em Gaza".

Sirenes tocaram nos distritos de Dimona, Arad e Berseba, na região sul. A informação foi confirmada pelo exército israelense. Segundo o órgão, tentativas de abater o míssil foram feitas e "o mais provável é que ele tenha sido interceptado com sucesso".

Este é primeiro lançamento de mísseis do grupo contra Israel desde o cessar-fogo com o Irã. A trégua entrou em vigor no dia 24 de junho, após 12 dias de guerra que contou com um bombardeio dos Estados Unidos ao Irã, revidado com um ataque a uma base militar americana no Catar.

Os huthis, que controlam grandes partes do Iêmen, tem um histórico de ataques contra Israel. Eles começaram a mirar no país após o início da guerra, desencadeada por um ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023. O ataque deixou 1,2 mil israelenses mortos e a retaliação já matou mais de 56 mil pessoas.

*Com informações da AFP