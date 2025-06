Gol de Paulinho na prorrogação coloca Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes

Por Fernando Kallas

FILADÉLFIA (Reuters) - Paulinho saiu do banco para marcar um gol dramático na prorrogação, garantindo a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 1 a 0 neste sábado, levando o time paulista às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

A partida, disputada no calor sufocante do verão da Filadélfia, permaneceu sem gols após 90 minutos de um futebol mais cauteloso.

Aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Paulinho teve o momento decisivo, entrando pela direita, driblando dois zagueiros e disparando um chute rasteiro cruzado no canto inferior, fora do alcance do goleiro John, do Botafogo.

O Botafogo pressionou em busca do gol de empate no restante da prorrogação, mas não conseguiu marcar, mesmo depois de o Palmeiras ter ficado com um homem a menos quando Gustavo Gómez recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta tática e foi expulso.

O Palmeiras enfrentará agora Benfica ou Chelsea na próxima sexta-feira, na Filadélfia.

Foi um confronto tenso e emocionante entre adversários que se enfrentaram em vários jogos importantes nos últimos anos. O Palmeiras superou uma desvantagem de três gols para vencer o Botafogo por 4 a 3 em 2023, um resultado que abalou a campanha do clube carioca no Campeonato Brasileiro daquele ano.

O Botafogo respondeu eliminando o Palmeiras no caminho para o triunfo na Copa Libertadores de 2024 e, desde então, estava invicto contra o time em cinco partidas consecutivas até este sábado.

O primeiro tempo foi lento, com o Palmeiras dominando a posse de bola, mas com dificuldades para romper a forte defesa do Botafogo.

O jovem atacante Estevão, que foi contratado pelo Chelsea em uma transação de 60 milhões de euros, foi o único jogador do Palmeiras a brilhar pelo flanco esquerdo. No entanto, as chances eram poucas e, no primeiro tempo, houve apenas um chute a gol, um chute forte de Richard Rios que John defendeu com perfeição.

O Botafogo estava longe de ser o time que infligiu uma derrota surpreendente ao Paris St Germain, vencedor da Liga dos Campeões, na semana passada, e o Palmeiras teve a posse de bola contra os campeões sul-americanos.

O Palmeiras voltou mais incisivo após o intervalo, e Estevão testou John com um chute rasteiro de fora da área.

O Botafogo respondeu com Artur, cujo chute foi facilmente defendido pelo goleiro Weverton, do Palmeiras, e o time continuava com dificuldades para criar chances claras de gol.

Estevão teve um gol anulado por impedimento no início da jogada aos 5 minutos do segundo tempo antes de ser substituído, uma decisão que se mostrou fundamental, já que seu substituto, Paulinho, conseguiu o merecido gol da vitória do Palmeiras.