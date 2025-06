Fuja para as montanhas: 10 casas para curtir o friozinho e o pôr do sol

O inverno chegou, e nesta época do ano muita gente procura regiões de serranas para aproveitar o clima mais frio e a paisagem mais tranquila em comparação às grandes cidades.

Se você também está querendo "fugir para as montanhas" para recarregar as energias, o Guia de Compras UOL selecionou dez hospedagens em regiões montanhosas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas e Pernambuco, ideais para estabelecer uma conexão mais próxima com a natureza e com vista privilegiada para a paisagem do entardecer.

Todas estão disponíveis para aluguel na plataforma Airbnb e receberam notas acima de 4,9 (total de 5) na avaliação dos hóspedes. Confira:

São Francisco Xavier (SP)

Deque para relaxar no fim da tarde Imagem: Reprodução/Airbnb

O amplo deque em frente à casinha é o melhor lugar para relaxar no fim da tarde, enquanto o sol se põe atrás das montanhas. A 15 minutos da cidade, fica no bairro de Santa Bárbara, com trilhas e cachoeiras nas redondezas.

Reserve por R$ 616 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Passei um excelente feriado, a casa é linda e confortável, além de ter uma vista maravilhosa! Super recomendo!" (Bruna, maio de 2025)

Córrego do Bom Jesus (MG)

Sítio a 1.500 metros de altitude Imagem: Reprodução/Airbnb

A 1.500 metros de altitude, o Cafofo da Raposa faz parte de um sítio com trilhas, nascente, plantações, animais e três chalés para hóspedes. No chamado "deque do pôr do sol" há rede e espaço para fazer piquenique.

Reserve por R$ 865 a diária

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "(...) A cabana é linda, exatamente como nas fotos, e super bem equipada. Estava super limpa e organizada. A vista do pôr do sol da cabana é surreal, ficamos maravilhadas! (...) O cuidado dos anfitriões para que tudo fosse agradável com certeza foi um diferencial." (Tatiane, junho de 2025)

Teresópolis (RJ)

Vista para a Serra dos Órgãos Imagem: Reprodução/Airbnb

Em meio a uma reserva florestal na Serra dos Órgãos, a casa acomoda até seis pessoas em duas suítes. Piscina, churrasqueira, trilhas para as montanhas e um córrego de água com poço natural integram a propriedade.

Reserve por R$ 761 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Casa moderna, simples mas aconchegante, espaçosa, localizada em um lugar muito bonito. Tivemos um fim de semana ótimo." (Demir, maio de 2025)

Mar Vermelho (AL)

Paisagem da "Suíça alagoana" Imagem: Reprodução/Airbnb

Chamada de "Suíça alagoana", é uma das menores cidades do estado, com menos de 4.000 habitantes. Com um quarto e camas de casal e solteiro, o chalé tem banheira, ar-condicionado e cozinha equipada, além de ducha e lareira externas.

Reserve por R$ 604 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Um lugar excelente para descansar, muitos pássaros e clima agradável. O chalé estava muito limpo, e as roupas de cama são de alta qualidade." (Leonardo, junho de 2025)

Pindamonhangaba (SP)

Janelões para curtir o entardecer Imagem: Reprodução/Airbnb

Na zona da rural da cidade, tem vista de 360° para as montanhas da região e ambientes com grandes paredes envidraçadas para apreciar o sol nascendo ou se pondo. Para até quatro pessoas.

Reserve por R$ 1.172 a diária

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Acomodação excelente, foi uma experiência maravilhosa, com uma paisagem de tirar o fôlego. Com certeza voltarei em breve." (Felipe, junho de 2025)

Monte Verde (MG)

Pôr do sol visto da varanda das suítes Imagem: Reprodução/Airbnb

A varanda das duas suítes do chalé garante o espetáculo na hora do pôr do sol. Se esfriar à noite, não tem problema: um sistema térmico deixa os lençóis quentinhos. É possível optar por serviço com café da manhã.

Reserve por R$ 1.620 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Gostamos muito do ambience e das redondezas, ela fica numa parte alta da cidade então possui uma vista muito bonita. Inclusive construiram um mirador dentro do local para poder contemplar a paisagem (...)." (Shigueo, maio de 2025)

São Bento do Sapucaí (SP)

Poente observado dos quartos Imagem: Reprodução/Airbnb

De um lado do terraço, você contempla o nascer do sol. Do outro —ou da cama de uma das suítes—, o poente. Além desses espetáculos diários, a vista inclui a Pedra do Baú, cartão-postal da Serra da Mantiqueira.

Reserve por R$ 1.678 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Nossa estadia foi perfeita. (...) A casa é confortável, bem equipada e tem uma vista espetacular. Show! Foram dias de curtir a família e nosso doguinho foi muito bem recebido." (Márcia Ferreira, junho de 2025)

Piranguçu (MG)

Chalé com lareira no Bairro Mellos Imagem: Reprodução/Airbnb

Estruturado para receber dois casais, o chalé Recanto do Sossego tem banheiras nas áreas interna e externa, lareira na sala e deque para fazer um piquenique na hora do pôr do sol. Fica no Bairro Mellos, na zona rural de Piranguçu.

Reserve por R$ 1.927 a diária

Nota no Airbnb: 4,92

Palavra do hóspede: "A casa é uma delícia, com tudo bem pensado e confortável, além de uma vista incrível! Ficamos pouco tempo, mas ficamos encantados (...)." (Marcio, fevereiro de 2025)

Petrópolis (RJ)

Perto de Itaipava, em condomínio fechado Imagem: Reprodução/Airbnb

Em condomínio fechado no bairro de Nogueira, vizinho à badalada Itaipava, não é por acaso que recebe o nome de Casa do Pôr do Sol: até a banheira de hidromassagem tem vista para as montanhas. Em dois quartos, recebe até quatro pessoas.

Reserve por R$ 1.028 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "A hospedagem foi incrível, local extremamente lindo e confortável." (Thaislanne, junho de 2025)

Bezerros (PE)

Pôr do sol diante da Casa Beija-Flor Imagem: Reprodução/Airbnb

Com acomodações para até sete pessoas em três quartos, a Casa Beija-Flor tem um terraço com rede e vista privilegiada para o pôr do sol. Nas noites mais frias, dá para acender um fogo de chão.

Reserve por R$ 840 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Casa sensacional, sem palavras para descrever, localizacao excelente e tem tudo o que voce precisa. (...)" (Igor, junho de 2025)