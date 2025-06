França e Argentina assinam acordo sobre minerais críticos que favorece transição energética

França e Argentina assinaram na sexta-feira (27) um acordo sobre minerais críticos, como o lítio, com o objetivo de promover o financiamento e os investimentos nesse setor estratégico, essencial para a transição energética.

Além de possuir a terceira maior reserva de lítio do mundo, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a Argentina foi classificada como quarto maior produtor mundial desse metal em 2023, atrás de Austrália, Chile e China.

Juntamente com Bolívia e Chile, a Argentina faz parte do "triângulo do lítio", uma área que poderia conter mais da metade das reservas mundiais desse metal, segundo especialistas.

O MoU, memorando de entendimento assinado em Buenos Aires pelo ministro do Comércio Exterior da França, Laurent Saint-Martin, e pelo secretário de Mineração da Argentina, Luis Lucero, busca "tornar o setor de mineração uma prioridade estratégica" nas relações franco-argentinas, disse Saint-Martin.

Para Lucero, trata-se de uma estratégia e "um instrumento que abre um campo de cooperação" que precisa ser seguido "de um diálogo bilateral para estabelecer medidas concretas".

O acordo visa a "aumentar a associação mineral bilateral em nível político, levando em conta os desafios cruciais impostos pelos minerais críticos para as soluções energéticas", observou Saint-Martin. Também busca "acelerar a implementação de projetos de investimento por empresas francesas nos próximos meses e anos, e reforçar a mobilização de instrumentos de cooperação públicos para o financiamento de projetos".

A França é o quinto maior investidor estrangeiro na Argentina, e o setor de mineração teve um papel de destaque no aumento dos investimentos franceses no país.

"A Argentina possui recursos minerais de primeira ordem em termos de qualidade, quantidade e diversidade, e terá um papel fundamental na transição energética global", afirmou Saint-Martin.

Os argentinos já assinaram outros memorandos de entendimento para a cooperação em minerais críticos: com os Estados Unidos, em agosto de 2024, e com os Emirados Árabes, em fevereiro passado.

(Com AFP)