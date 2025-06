Forte onda de calor atinge sul da Europa com temperaturas de até 43ºC na Espanha

A onda de calor continua neste sábado (28) no sul da Europa, e o fenômeno deve ser ainda mais severo no domingo na Itália, Portugal, França e Espanha, onde as temperaturas podem chegar a 43ºC.

Na Itália, 17 cidades estão em alerta vermelho neste sábado, tanto no norte, em Milão, Bolonha e Turim, quanto no sul, em Nápoles e Palermo, com temperaturas máximas previstas para chegar a 39ºC.

A onda de calor vai ser ainda mais forte no domingo, com 21 cidades em alerta vermelho. Algumas regiões, como Ligúria e Sicília, emitiram ordens proibindo trabalhos ao ar livre durante os horários de sol mais forte, e sindicatos estão se mobilizando para estender essa medida a outras regiões.

O calor causou um aumento no número de chamadas de emergência na última semana, informou a agência de notícias Ansa. Em Roma, o termômetro já marcava 30°C às 10h, e a previsão é de que as temperaturas cheguem a 37°C.

No sábado, os muitos turistas que visitaram a Cidade Eterna tentaram se proteger do calor da melhor maneira possível, usando chapéus e protetor solar, ou matando a sede em fontes públicas.

"Estou sufocando"

Em Veneza, uma turista mexicana de 40 anos, Alejandra Evheverria, manteve sua visita planejada, mas disse à AFP que "está muito quente, mesmo à noite. Não há vento, é muito úmido. Estamos suando e estou sufocando à noite". Para Anais Guerrero, uma estudante chilena de 24 anos, "a quantidade de pessoas e o calor tornam as coisas um pouco mais opressivas. Por exemplo, as filas. Fizemos fila na Praça de São Marcos e, claro, estávamos sob o sol escaldante", disse ela.

Segundo os cientistas, ondas de calor repetidas são um indicador claro do aquecimento global, e espera-se que elas se tornem mais frequentes, mais longas e mais intensas.

De acordo com o IPCC, o painel sobre mudanças climáticas criado pela ONU, é "quase certo" que a frequência e a intensidade do calor extremo e a duração das ondas de calor aumentaram desde 1950 e continuarão a aumentar com o aquecimento global.

Em média, o número de dias e noites quentes, bem como a frequência e a intensidade das ondas de calor, aumentarão proporcionalmente ao aquecimento global, mas o aumento poderá ser de duas a três vezes maior em algumas regiões. Na França, quase todo o país estará em alerta laranja no domingo. Apenas uma estreita faixa do norte do país será poupada, de acordo com o último boletim do instituto meteorológico divulgado no sábado.

No domingo e na segunda-feira, o termômetro marcará 35°C em muitas partes do país, prometendo noites "muito desagradáveis" durante as quais a temperatura não deverá cair abaixo de 20°C, de acordo com Tristan Amm, meteorologista da Météo-France.

A causa deste novo pico na França é uma "cúpula de calor": um grande e poderoso anticiclone forma uma espécie de tampa que bloqueia o ar nas camadas mais baixas, impedindo a entrada de perturbações, enquanto o aquece gradualmente.

Em Marselha (sul), a prefeitura anunciou que as piscinas municipais terão entrada gratuita.

Calor de até 43°C

Na Espanha, várias regiões estão em alerta laranja neste sábado, com temperaturas de até 42°C em algumas áreas, segundo a Agência Meteorológica Estatal Espanhola (Aemet). O pior do episódio é esperado para domingo e, com maior incerteza, para segunda-feira, quando as temperaturas podem ultrapassar os 40°C no sudoeste do país e em partes do nordeste.

Em Sevilha, onde as temperaturas devem chegar a 43°C, moradores e turistas buscaram abrigo do calor já intenso no sábado. Muitos usaram ventiladores ou bonés para se proteger dos 42°C em alguns termômetros de rua instalados sob luz solar direta, segundo imagens da AFPTV.

"Muito protetor solar e roupas bem leves. Porque o calor exige roupas leves", resumiu Marta Corona, turista de 60 anos, leque na mão. As águas do mar da península e das Ilhas Baleares "ultrapassam os 26°C: uma temperatura recorde para estas datas, típica de meados de agosto", observou a Aemet em sua conta no X. Os últimos três anos já foram os mais quentes da história da Espanha.

Em Portugal, dois terços do país estarão em alerta laranja no domingo, com temperaturas previstas para chegar a 42°C em Lisboa e risco máximo de incêndio.

