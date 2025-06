Novo remédio para obesidade pode reduzir peso em até 20%, mostra estudo

Uma nova medicação para obesidade pode reduzir em 20% o peso corporal, de acordo com um estudo feito com a população chinesa. O resultado foi publicado no periódico The Lancet Diabetes & Endocrinology. A substância ainda não está disponível para uso —após o estudo, é preciso submetê-la à aprovação em órgãos reguladores.

Redução de até 20% do peso

O estudo foi feito com a substância ecnoglutida. Ela é da mesma classe da semaglutida, do Ozempic, e da tizerpatida, do Mounjaro.

O resultado faz parte do ensaio clínico "Slimmer", da farmacêutica chinesa Hangzhou Sciwind Biosciences. O estudo foi apresentado durante o congresso anual da ADA (American Diabetes Association), em Chicago, nos Estados Unidos.

Segundo os dados, 87% dos participantes alcançaram perda de peso maior ou igual a 5% na 40ª semana (quase um ano) —aqui, a dose injetável do remédio foi a mais alta, de 2,4 mg.

Na dose mais alta do remédio, 20,7% dos participantes conseguiram perder 20% ou mais do peso. 79,6% reduziram 10% ou mais do peso, e 63,5%, perderam 15% ou mais. A redução ocorreu em quase um ano de uso.

A medicação teve resultado sete vezes maior do que a resposta do placebo. Entre o grupo, quase não houve mudança em relação à redução de peso.

Como estudo foi feito e outros resultados

664 chineses de 18 a 75 anos participaram do estudo. Eles foram divididos em grupos randomizados (escolhidos de forma aleatória): 166 tomaram medicação subcutânea de 1,2 mg; 166 receberam a dose de 1,8 mg, e 167, a dose de 2,4 mg. Todos passaram por mudanças no estilo de vida. O grupo placebo foi composto por 165 participantes.

Participantes tinham obesidade ou sobrepeso, além de alguma comorbidade. Na lista estão: pré-diabetes, hipertensão, doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, apneia, dor articular, entre outros.

Além da redução do peso, o tratamento demonstrou efeitos benéficos no controle das comorbidades. A ecnoglutida reduziu significativamente o índice de gordura no fígado (esteatose hepática), por exemplo.

Efeitos colaterais foram classificados como leves e moderados. O mais comum foi problema gastrointestinal. Apenas 10 participantes descontinuaram o tratamento devido a eventos adversos. O medicamento mostrou um perfil de segurança semelhante ao de outros medicamentos do tipo que já foram aprovados.