Dois mortos em bombardeio russo em Odessa, no sul da Ucrânia

Um ataque de drone russo na região de Odessa, no sul da Ucrânia, matou duas pessoas e deixou 14 feridas, incluindo três crianças, segundo as autoridades neste sábado (28).

"As equipes de resgate recuperaram dos escombros os corpos de duas pessoas mortas como resultado de um ataque hostil de drone em um prédio residencial", disse o governador de Odessa, Oleg Kiper, no Telegram.

O ataque noturno feriu 14 pessoas, "incluindo três crianças", acrescentou ele.

Moscou intensificou suas ofensivas com drones e mísseis na Ucrânia, à medida que as negociações de paz iniciadas pelos Estados Unidos para encerrar o conflito de três anos estão estagnadas.

As cidades ucranianas são sendo atacadas diariamente à medida que as tropas russas ganham terreno. Moscou reivindicou no sábado a tomada de outra localidade na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Kremlin considera esta área como parte da Rússia desde o final de 2022.

Em Kherson, também no sul da Ucrânia, uma pessoa morreu e três ficaram feridas em ataques russos na sexta-feira, segundo autoridades.

"As tropas russas atacaram infraestruturas críticas e sociais, bem como áreas residenciais na região", declarou o governador de Kherson, Oleksandr Prokudin, no Telegram, neste sábado.

A Ucrânia também lança ataques de drones contra alvos na Rússia. O Ministério da Defesa russo anunciou neste sábado que sua defesa antiaérea havia derrubado 31 drones ucranianos durante a noite.

Dezenas de milhares de pessoas foram mortas na ofensiva russa lançada em fevereiro de 2022, que forçou milhões de pessoas a fugirem de suas casas e devastou grande parte do leste ucraniano.

Durante as negociações de paz, Moscou exigiu que Kiev cedesse ainda mais territórios e renunciasse ao apoio militar ocidental como condição prévia para a paz, o que a Ucrânia considera inaceitável.

