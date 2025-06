CV e TCP travam guerra na zona norte do Rio; denúncia revela dinâmica local

Do UOL, no Rio

Nos últimos cinco dias, moradores do Morro do Juramento, zona norte do Rio, convivem com tiroteios entre traficantes do CV (Comando Vermelho) e TCP (Terceiro Comando Puro). Na noite da última quinta-feira, a troca de tiros foi mais intensa, durando cerca de oito horas. Um morador que voltava do trabalho foi atingido por um dos disparos na perna.



O conflito ocorre dias depois de o MP (Ministério Público) ter denunciado chefes do CV que atuam no local.

O que aconteceu

Conflitos constantes entre CV e TCP, acentuados nos últimos meses na zona norte, refletem uma disputa por domínio territorial. Segundo inquérito da Polícia Civil, obtido com exclusividade pelo UOL, os confrontos entre os dois grupos criminosos "vêm resultando em diversos homicídios e desaparecimentos de indivíduos associados às facções criminosas envolvidas".

Dois homens foram encontrados mortos em áreas próximas ao Morro do Juramento entre a última quinta e ontem. Na noite de sexta, um morador foi baleado na perna, próximo do pé. Ele foi atingido enquanto andava perto do entroncamento entre as avenidas Meriti e Pastor Martin Luther King, na região do Morro do Juramento. Levado pela PM (Polícia Militar) para o Hospital Getúlio Vargas, recebeu recebeu alta horas depois.

PMs do 41º batalhão, de Irajá, reforçaram o policiamento na região ontem, com viaturas e veículos blindados nos acessos da favela. A PM afirma que atua para encontrar os criminosos envolvidos nos tiroteios.

26.jun.2025 - Morador baleado na perna esquerda durante tiroteio no Morro do Juramento Imagem: Reprodução/RecordTV

O CV no Morro do Juramento

Traficantes do Morro do Juramento, em Madureira, são vinculados ao CV; no Morro da Serrinha, na mesma região, os traficantes são ligados ao TCP. A denúncia afirma que chefes do CV determinaram uma caça aos chefes do TCP na Serrinha, os traficantes Wallace de Brito Trindade (o Lacoste) e William Yves Silva (o Coelhão).

O Morro do Juramento é liderado pelo traficante Diego Lopes Lacerda, o Mucefim, segundo as investigações. A Polícia Civil afirma que ele é "responsável por comandar ações ofensivas e retaliatórias contra facções rivais".

Mucefim está abaixo apenas de Doca, dono da favela e Gardenal, o gerente. Doca (ou Urso) é Edgar Alves de Andrade. Gardenale é Carlos da Costa Neves, responsável por executar as ordens de Doca e fazer a ligação dele com chefes locais.

Doca é considerado "a maior das lideranças da cúpula do CV em liberdade" e "o mais violento dos líderes da facção", segundo o relatório da Polícia Civil. Foragido, ele possui 269 anotações criminais e 26 mandados de prisão em aberto por crimes como tráfico de drogas, associação, organização criminosa, roubo, receptação, extorsão, tortura, ocultação de cadáver, corrupção de menores, entre outros.

Além de ser o chefe do Complexo da Penha, Doca também é o chefe do tráfico de diversas outras comunidades, tais como Vila Kosmos, Juramento, Quitungo, Guaporé, Ipase etc. E também é o responsável pelas recentes guerras expansionistas do CV por toda Jacarepaguá, Vargens, Itanhangá e Rio das Pedras.

Trecho de inquérito da Polícia Civil

MP lista a hierarquia e as funções da estrutura criminosa a serviço de Doca. Gardenal seria "responsável pela guerra nas áreas de milícias e TCP"; o chamado Síndico da Penha seria "responsável pelo complexo, pelo pagamento de propina a policiais, por colocar soldados na rua e por eventos na Penha"; o Belão, "responsável pelas regiões de Quitungo, Guaporé e Ipase"; e W, o "frente do Gogó do Chapadão".

Por dentro do Morro

Uma mulher foi usada como isca pelo CV em uma emboscada contra rivais do TCP em uma das ações mais recentes do conflito. As vítimas foram Guilherme Adriano da Silva do Nascimento e Rodrigo Valladares Dias, do Morro da Malvina, em Irajá. Eles foram atraídos pela muher até um local próximo ao Morro do Juramento. "Após a captura, ambos foram levados para o interior da comunidade e, conforme os elementos informativos já reunidos, torturados executados e esquartejados por traficantes do Comando Vermelho", documentou a polícia.

Redes sociais são usadas para intimidar. As mortes foram transmitidas para os chefes do CV pelo celular. Depois de ter autorização judicial, a Polícia Civil conseguiu captar conversas entre traficantes do Morro do Juramento. Por meio delas, os policiais tiveram acesso a fotos e vídeos que documentavam o dia a dia dos criminosos, incluindo o duplo homicídio dos rivais.

Ressalte-se que a crueldade empregada nas execuções, com posterior disseminação das imagens em grupos de aplicativo e redes sociais, tem sido utilizada como estratégia de intimidação por parte dos criminosos, numa tentativa de consolidar o domínio territorial do CV e enfraquecer a presença de facções rivais na região.

Trecho de Inquérito da Polícia Civil

A investigação da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) começou em 2023 e foi concluída em março de 2025. A reportagem não localizou a defesa dos traficantes até a publicação.