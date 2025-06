Carla Araújo: Pesquisa mostra que sociedade está distante dos três Poderes

A pesquisa Datafolha que mostra que mais da metade dos brasileiros tem vergonha dos ministros do Supremo Tribunal Federal indica um alerta de distanciamento da população em relação aos três Poderes, avaliou a colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília, Carla Araújo, no UOL News deste sábado (28).

Divulgada na sexta-feira (27), a pesquisa também mostra que 56% dos brasileiros têm vergonha de Lula. 58% declaram ter o mesmo sentimento em relação aos deputados e 59%, sobre os senadores.

Ela [a pesquisa] serve de alerta para a Praça dos Três Poderes de que a sociedade está olhando e avaliando de forma negativa. Essa pesquisa mostra um pouco desse sentimento de que talvez mais do que vergonha, as pessoas tenham um distanciamento em relação à Praça dos Três Poderes.

Carla Araújo, colunista do UOL

Carla avalia ainda que a revolta da população em torno do STF tem origem no bolsonarismo.

A pesquisa fica clara quando você faz o recorte de que a reprovação vem dos eleitores ou dos simpatizantes do Bolsonaro, que é um antagonista direto do Supremo desde que ele era presidente da República.

Esse sentimento de colocar a sociedade contra o Supremo Tribunal Federal vem da gestão Bolsonaro, que subiu em palanque como presidente da República, deixou a institucionalidade de lado e passou a xingar os ministros do STF.

E a gente está em um momento político em que o STF julga a tentativa de golpe por parte do ex-presidente, de militares e aliados, e obviamente o seu eleitorado tem essa revolta em relação ao julgamento em si.

Carla Araújo, chefe da sucursal de Brasília do UOL

Veja a íntegra do programa: