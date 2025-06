Botafogo e Palmeiras abrem oitavas de final do Mundial de Clubes

? Botafogo F.R. (@Botafogo) June 27, 2025

Agora, diante do Palmeiras, o técnico Renato Paiva aponta um caminho para sair com a vitória: manter o controle de bola. "Espero que o Botafogo seja equilibrado e completo. Analisando o torneio, falta um pouco de controle de bola. Quero melhorar para o jogo, ter mais a bola diante do Palmeiras", afirmou o português.

Para esta partida decisiva o Botafogo tem um desfalque importante, o volante Gregore, que está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Assim, uma possível formação adotada por Renato Paiva é: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Cuiabano; Igor Jesus.

Já o Palmeiras deve iniciar o confronto com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.