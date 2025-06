Atentado suicida mata 13 soldados paquistaneses perto da fronteira afegã, dizem fontes

(Reuters) - Um carro carregado de explosivos bateu em um comboio militar paquistanês no sábado, em uma cidade próxima à fronteira com o Afeganistão, matando pelo menos 13 soldados, segundo fontes.

Quatro funcionários da inteligência paquistanesa e um administrador local sênior disseram à Reuters que o comboio foi atacado na área de Mir Ali, no distrito do Waziristão do Norte.

Cerca de 10 outros soldados ficaram feridos, alguns em estado grave, e estavam sendo levados de avião para um hospital militar, disseram as fontes.

Uma declaração do gabinete do ministro-chefe da província de Khyber Pakhtunkhwa disse que foi um atentado suicida, acrescentando que matou oito agentes de segurança.

O ministro-chefe Ali Amin Gandapur condenou o atentado e ofereceu condolências às famílias dos soldados.

"Foi enorme, um grande estrondo", disse o administrador local à Reuters, acrescentando que os moradores da cidade puderam ver uma grande quantidade de fumaça saindo do local a uma grande distância.

Um morador disse que a explosão sacudiu os vidros das janelas das casas próximas e fez com que alguns telhados desabassem.

Até o momento, ninguém reivindicou a responsabilidade.

Os militares paquistaneses não responderam a um pedido de comentário da Reuters.

O distrito, que fica próximo ao Afeganistão, há muito tempo serve de refúgio para diferentes grupos militantes islâmicos, que operam em ambos os lados da fronteira.

Islamabad afirma que os militantes mantêm campos de treinamento no Afeganistão para lançar ataques dentro do Paquistão, uma acusação que Cabul nega, dizendo que a militância é uma questão interna do Paquistão.

O Taliban paquistanês, também conhecido como Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), um grupo guarda-chuva de vários grupos militantes islâmicos, há muito tempo vem travando uma guerra contra o Paquistão em uma tentativa de derrubar o governo e substituí-lo por seu próprio sistema islâmico de governança.

Os militares paquistaneses, que lançaram várias ofensivas contra os militantes, têm sido seu principal alvo.

(Por Asif Shahzad)