Ataques israelenses deixam três mortos no sul do Líbano

Ataques israelenses mataram neste sábado (28) três pessoas no sul do Líbano, apesar de um cessar-fogo em vigor na região, informaram as autoridades.

O Ministério da Saúde libanês afirmou que um drone "inimigo israelense" atacou um veículo em Kunin, no sul do país, onde matou um homem e feriu outra pessoa.

Segundo o exército israelense, a ação "eliminou o terrorista Hasan Muhammad Hamoudi", apontado como responsável por ataques com tanques antimísseis em território israelense durante a recente guerra com o movimento pró-iraniano Hezbollah.

O ministério libanês afirmou em um comunicado posterior que duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um ataque contra uma motocicleta em Mahrouna.

O exército israelense indicou que neste sábado "eliminou o terrorista Abas Al Hasan Wahbi na área de Mahrouna".

Identificou Wahbi como um oficial de inteligência do movimento pró-iraniano Hezbollah, "envolvido nos esforços para reconstruir o Hezbollah e na transferência de armas".

Israel e o Hezbollah travaram uma guerra de mais de um ano que terminou com um acordo de cessar-fogo em novembro do ano passado.

No entanto, o exército israelense disse que havia "identificado tentativas de reabilitação realizadas pelo Hezbollah e atacou os locais de infraestrutura terrorista na região".

Israel tem bombardeado repetidamente seu vizinho do norte após o cessar-fogo de novembro.

O líder do grupo, Naim Qasem, afirmou neste sábado que "a contínua agressão" de Israel "não deve ser permitida".

"Vocês imaginam que ficaremos em silêncio para sempre? Não. Tudo tem limite", declarou Qasem em uma mensagem transmitida pela televisão.

